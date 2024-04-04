https://sputnikarabic.ae/20240404/الطوارئ-الروسية-الإعلان-عن-خطر-الهجوم-بطائرات-مسيرة-في-مقاطعة-فورونيج--1087699637.html
الطوارئ الروسية: الإعلان عن خطر الهجوم بطائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج
الطوارئ الروسية: الإعلان عن خطر الهجوم بطائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، حالة التأهب الجوي من خطر هجوم بطائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T22:37+0000
2024-04-04T22:37+0000
2024-04-04T22:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فورونيج
وزارة الطوارئ الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ في "تلغرام": "انتباه! خطر الهجوم بالطائرات بدون طيار! نطلب من السكان التزام الهدوء! إذا كنتم في المنزل لا تخرجوا إلى الشارع وابتعدوا عن النوافذ واحتموا في غرف دون نوافذ، وإذا كنتم في الشارع توجهوا فورا إلى أقرب مبنى، أو مدخل، أو موقف سيارات، أو ممر تحت الأرض".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها ضد أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240214/اعتراض-وتدمير-9-مسيرات-جوية-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-بيلغورود-وفورونيج-البحر-الأسود-1086049924.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فورونيج, وزارة الطوارئ الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
فورونيج, وزارة الطوارئ الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الطوارئ الروسية: الإعلان عن خطر الهجوم بطائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج
أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، حالة التأهب الجوي من خطر هجوم بطائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان المقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ في "تلغرام": "انتباه! خطر الهجوم بالطائرات بدون طيار! نطلب من السكان التزام الهدوء! إذا كنتم في المنزل لا تخرجوا إلى الشارع وابتعدوا عن النوافذ واحتموا في غرف دون نوافذ، وإذا كنتم في الشارع توجهوا فورا إلى أقرب مبنى، أو مدخل، أو موقف سيارات، أو ممر تحت الأرض".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"
، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها ضد أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.