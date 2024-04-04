https://sputnikarabic.ae/20240404/الغواصة-النووية-قازان-تطلق-صاروخا-مجنحا-فيديو-1087686841.html
الغواصة النووية "قازان" تطلق صاروخا مجنحا... فيديو
الغواصة النووية "قازان" تطلق صاروخا مجنحا... فيديو
سبوتنيك عربي
أطلقت الغواصة النووية المتعددة الأغراض "قازان" صاروخ كروز "كاليبر-بي إل" على هدف أرضي في حقل التدريب تشيزا في مقاطعة أرخانغيلسك، وتم إطلاق الصاروخ من موقع تحت... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T12:57+0000
2024-04-04T12:57+0000
2024-04-04T12:57+0000
رصد عسكري
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وتم إطلاق الصاروخ في إطار التدريب القتالي للأسطول الشمالي. وفقًا لبيانات المراقبة الموضوعية، تم إطلاق النار الحي مع التأكد من جميع معايير الرحلة والمعايير الفنية. كما تم التأكد من دقة إصابة "كاليبر" للهدف.ويذكر أن الغواصة النووية "قازان"، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي في عام 2021، هي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.وهذه الغواصة من مشرووع 885 "ياسن-إم"، ووفقًا للمصادر المفتوحة، تحمل 40 صاروخًا من طراز "كاليبر-بي إل" أو 32 صاروخ كروز "أونيكس". يمكن للغواصة أيضًا إطلاق وابل من صواريخ كروز، وهي أيضًا قادرة على استخدام صاروخ كروز "تسيركون" الأسرع من الصوت.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الغواصة النووية "قازان" تطلق صاروخا مجنحا... فيديو
أطلقت الغواصة النووية المتعددة الأغراض "قازان" صاروخ كروز "كاليبر-بي إل" على هدف أرضي في حقل التدريب تشيزا في مقاطعة أرخانغيلسك، وتم إطلاق الصاروخ من موقع تحت الماء في بحر بارنتس.
وتم إطلاق الصاروخ في إطار التدريب القتالي للأسطول الشمالي. وفقًا لبيانات المراقبة الموضوعية، تم إطلاق النار الحي مع التأكد من جميع معايير الرحلة والمعايير الفنية. كما تم التأكد من دقة إصابة "كاليبر" للهدف.
ويذكر أن الغواصة النووية "قازان"، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي في عام 2021، هي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.
وهذه الغواصة من مشرووع 885 "ياسن-إم"، ووفقًا للمصادر المفتوحة، تحمل 40 صاروخًا من طراز "كاليبر-بي إل" أو 32 صاروخ كروز "أونيكس".
يمكن للغواصة أيضًا إطلاق وابل من صواريخ كروز، وهي أيضًا قادرة على استخدام صاروخ كروز "تسيركون" الأسرع من الصوت.