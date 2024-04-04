https://sputnikarabic.ae/20240404/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-27--1087683413.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
سبوتنيك عربي
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T11:49+0000
2024-04-04T11:49+0000
2024-04-04T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".وأضافت الدفاع: "على محور خيرسون، استهدفت القوات الروسية تشكيلات اللواء الآلي 28 ولواء الهجوم الجبلي 128، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميرنوي وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا وثلاث مركبات بالإضافة إلى راجمة صواريخ "غراد".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240404/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-أفدييفكا--1087681089.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع أسقطت "196 طائرة أوكرانية دون طيار واعترضت 18 صاروخا من طراز "هيمارس".
وأضافت الدفاع: "على محور خيرسون، استهدفت القوات الروسية تشكيلات اللواء الآلي 28 ولواء الهجوم الجبلي 128، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميرنوي وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا وثلاث مركبات بالإضافة إلى راجمة صواريخ "غراد".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.