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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240404/القوات-الروسية-تقصف-نقطة-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-في-خاركوف-1087683566.html
القوات الروسية تقصف نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في خاركوف
القوات الروسية تقصف نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف نقطة انتشار أوكرانية مؤقتة للمرتزقة الأجانب في منطقة ميريفا في مقاطعة خاركوف. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T12:03+0000
2024-04-04T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية مستودعا للذخيرة، ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في منطقة ميرفا في مقاطعة خاركوف، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 135 منطقة".وأضاف البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، حسنت وحدات قوات مجموعة "فوستوك" الوضع التكتيكي على الجبهة، وألحقت أضرارا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق فوديان وستوروزيفوي وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 105 أفراد عسكريين، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر "إم 777" بالإضافة إلى راجمة صواريخ من طراز "بي إم 21 غراد" عيار 122 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240404/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-27--1087683413.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تقصف نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في خاركوف

12:03 GMT 04.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف نقطة انتشار أوكرانية مؤقتة للمرتزقة الأجانب في منطقة ميريفا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية مستودعا للذخيرة، ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في منطقة ميرفا في مقاطعة خاركوف، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 135 منطقة".
وأضاف البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، حسنت وحدات قوات مجموعة "فوستوك" الوضع التكتيكي على الجبهة، وألحقت أضرارا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق فوديان وستوروزيفوي وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
11:49 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 105 أفراد عسكريين، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر "إم 777" بالإضافة إلى راجمة صواريخ من طراز "بي إم 21 غراد" عيار 122 ملم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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