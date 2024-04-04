https://sputnikarabic.ae/20240404/القوات-الروسية-تقصف-نقطة-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-في-خاركوف-1087683566.html
القوات الروسية تقصف نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في خاركوف
القوات الروسية تقصف نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف نقطة انتشار أوكرانية مؤقتة للمرتزقة الأجانب في منطقة ميريفا في مقاطعة خاركوف. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T12:03+0000
2024-04-04T12:03+0000
2024-04-04T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية مستودعا للذخيرة، ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في منطقة ميرفا في مقاطعة خاركوف، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 135 منطقة".وأضاف البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، حسنت وحدات قوات مجموعة "فوستوك" الوضع التكتيكي على الجبهة، وألحقت أضرارا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق فوديان وستوروزيفوي وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 105 أفراد عسكريين، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر "إم 777" بالإضافة إلى راجمة صواريخ من طراز "بي إم 21 غراد" عيار 122 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240404/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-27--1087683413.html
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روسيا
القوات الروسية تقصف نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف نقطة انتشار أوكرانية مؤقتة للمرتزقة الأجانب في منطقة ميريفا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية مستودعا للذخيرة، ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في منطقة ميرفا في مقاطعة خاركوف، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 135 منطقة".
وأضاف البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، حسنت وحدات قوات مجموعة "فوستوك" الوضع التكتيكي على الجبهة، وألحقت أضرارا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق فوديان وستوروزيفوي وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 105 أفراد عسكريين، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر "إم 777" بالإضافة إلى راجمة صواريخ من طراز "بي إم 21 غراد" عيار 122 ملم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.