الولايات المتحدة تخطط لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:25 GMT
5 د
On air
05:56 GMT
2 د
On air
05:59 GMT
1 د
On air
06:05 GMT
2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:07 GMT
2 د
On air
13:06 GMT
5 د
بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:36 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:30 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240404/الولايات-المتحدة-تخطط-لنشر-صواريخ-متوسطة-المدى-في-منطقة-المحيطين-الهندي-والهادئ-1087674519.html
الولايات المتحدة تخطط لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
الولايات المتحدة تخطط لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
سبوتنيك عربي
أعلن قائد القوات البرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، تشارلز فلين، عن نيّة الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T08:51+0000
2024-04-04T08:55+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082506074_0:593:2008:1723_1920x0_80_0_0_ae804495698603fe6f3274ff751f8049.jpg
وقال فلين في حديثه عن الصواريخ، في مقابلة مع صحيفة "يوميوري" في طوكيو: "هناك خطط لإدخالها في المنطقة في المستقبل القريب بالتعاون مع الحلفاء والشركاء".لم يذكر أنواع الصواريخ، لكن الصحيفة تشير إلى أنها صواريخ "توماهوك"، وهي أنظمة صواريخ تايفون الأمريكية التي تستخدم صواريخ "إس إم6" المضادة للطائرات.وزير الخارجية الصيني: عواقب صدامنا مع أمريكا لا يمكن تصورهافي العام الماضي، أعلن فلين بالفعل عن خطط أمريكية لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لردع الصين فيما يتعلق بتايوان.وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها عن الصين.الرئيس الصيني لبايدن: قضية تايوان "خط أحمر" في العلاقات الصينية الأمريكية
https://sputnikarabic.ae/20240306/أمريكا-تنهار-من-الداخل-الصين-تحاول-تجنب-محاولاتها-اليائسة-لإشعال-الحرب-1086714100.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082506074_0:405:2008:1911_1920x0_80_0_0_07f62c6cde60bf76e57310365b01a482.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الولايات المتحدة تخطط لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

08:51 GMT 04.04.2024 (تم التحديث: 08:55 GMT 04.04.2024)
© AFP 2023 / STRحاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية جورج واشنطن
حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية جورج واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© AFP 2023 / STR
تابعنا عبر
أعلن قائد القوات البرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، تشارلز فلين، عن نيّة الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في المستقبل القريب.
وقال فلين في حديثه عن الصواريخ، في مقابلة مع صحيفة "يوميوري" في طوكيو: "هناك خطط لإدخالها في المنطقة في المستقبل القريب بالتعاون مع الحلفاء والشركاء".

وفيما يتعلق بتحديث الصين لصواريخها، أوضح أن "إيجاد طريقة لمواجهتها هو دور حاسم للجيش الأمريكي".

لم يذكر أنواع الصواريخ، لكن الصحيفة تشير إلى أنها صواريخ "توماهوك"، وهي أنظمة صواريخ تايفون الأمريكية التي تستخدم صواريخ "إس إم6" المضادة للطائرات.
وزير الخارجية الصيني: عواقب صدامنا مع أمريكا لا يمكن تصورها

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يرجع إلى ضرورة احتواء الصين، وأضاف فلين أنه يعتبر "المدار الذي تسير فيه الصين" خطيرًا.

في العام الماضي، أعلن فلين بالفعل عن خطط أمريكية لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لردع الصين فيما يتعلق بتايوان.
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
أمريكا تنهار من الداخل.. الصين تحاول تجنب محاولاتها اليائسة لإشعال الحرب
6 مارس, 11:19 GMT
وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.
وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها عن الصين.
الرئيس الصيني لبايدن: قضية تايوان "خط أحمر" في العلاقات الصينية الأمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:43 GMTПалестинцы выносят тело из разрушенной больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. أكثر من 33 ألف قتيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبرأمس, 22:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала