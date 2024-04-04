https://sputnikarabic.ae/20240404/الولايات-المتحدة-تخطط-لنشر-صواريخ-متوسطة-المدى-في-منطقة-المحيطين-الهندي-والهادئ-1087674519.html

الولايات المتحدة تخطط لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

الولايات المتحدة تخطط لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

سبوتنيك عربي

أعلن قائد القوات البرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، تشارلز فلين، عن نيّة الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في... 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T08:51+0000

2024-04-04T08:51+0000

2024-04-04T08:55+0000

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وقال فلين في حديثه عن الصواريخ، في مقابلة مع صحيفة "يوميوري" في طوكيو: "هناك خطط لإدخالها في المنطقة في المستقبل القريب بالتعاون مع الحلفاء والشركاء".لم يذكر أنواع الصواريخ، لكن الصحيفة تشير إلى أنها صواريخ "توماهوك"، وهي أنظمة صواريخ تايفون الأمريكية التي تستخدم صواريخ "إس إم6" المضادة للطائرات.وزير الخارجية الصيني: عواقب صدامنا مع أمريكا لا يمكن تصورهافي العام الماضي، أعلن فلين بالفعل عن خطط أمريكية لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لردع الصين فيما يتعلق بتايوان.وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها عن الصين.الرئيس الصيني لبايدن: قضية تايوان "خط أحمر" في العلاقات الصينية الأمريكية

https://sputnikarabic.ae/20240306/أمريكا-تنهار-من-الداخل-الصين-تحاول-تجنب-محاولاتها-اليائسة-لإشعال-الحرب-1086714100.html

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