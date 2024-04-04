انتهاء سلسلة "كابتن ماجد" الكرتونية بعد 43 عاما من طرحها

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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
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عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
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ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
15:03 GMT
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
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29 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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https://sputnikarabic.ae/20240404/انتهاء-سلسلة-كابتن-ماجد-الكرتونية-بعد-43-عاما-من-طرحها-1087684830.html
انتهاء سلسلة "كابتن ماجد" الكرتونية بعد 43 عاما من طرحها
انتهاء سلسلة "كابتن ماجد" الكرتونية بعد 43 عاما من طرحها
سبوتنيك عربي
صدرت قصص الرسوم المتحركة الشهيرة لكرة القدم "الكابتن تسوباسا"، المعروفة بالنسخة العربية بـ"الكابتن ماجد"، للمرة الأخيرة، اليوم الخميس، في اليابان ليسدل الستار... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T12:47+0000
2024-04-04T12:47+0000
مجتمع
رياضة
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وكتب مؤلف قصص "المانغا" اليابانية يويتشي تاكاهاشي على حسابه على منصة "إكس": "الآن بعد أن انتهيت من رسم الحلقة الأخيرة من السلسلة، أشعر بالارتياح لأنني انتهيت من كل شيء وأشعر بالتحرر لأني سأتمكن أخيراً من عيش حياتي من دون الارتباط بأي مهل نهائية للنشر".ولفت عراب قصة المانغا التي نُشرت لأول مرة عام 1981 في مجلة "شونين جامب" اليابانية الأسبوعية إلى أنه سيواصل ابتكار مغامرات لنجوم كرة القدم في قصته عبر الإنترنت، على شكل مخططات قصصية.واقتُبست السلسة خلال العقود الماضية بأشكال كثيرة، في الرسوم المتحركة أو ألعاب الفيديو، حتى إنها ألهمت أساطير في كرة القدم خلال طفولتهم.وبُثت سلسلة الرسوم المتحركة في أكثر من مئة دولة، فيما بيع من صيغتها القصصية نحو 90 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، لكن في يناير/كانون الأول الماضي، أعلن الرسام البالغ 63 عاما، انتهاء السلسلة في أبريل/نيسان، عازياً ذلك إلى تدهور حالته الصحية وتطور صناعة "المانغا".
https://sputnikarabic.ae/20240324/أسرع-هدف-في-تاريخ-كرة-القدم--فيديو-1087324874.html
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رياضة
رياضة

انتهاء سلسلة "كابتن ماجد" الكرتونية بعد 43 عاما من طرحها

12:47 GMT 04.04.2024
© Photo / YouTubeكابتن ماجد
كابتن ماجد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Photo / YouTube
تابعنا عبر
صدرت قصص الرسوم المتحركة الشهيرة لكرة القدم "الكابتن تسوباسا"، المعروفة بالنسخة العربية بـ"الكابتن ماجد"، للمرة الأخيرة، اليوم الخميس، في اليابان ليسدل الستار بشكل نهائي على العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد 43 عاما من طرحها لأول مرة.
وكتب مؤلف قصص "المانغا" اليابانية يويتشي تاكاهاشي على حسابه على منصة "إكس": "الآن بعد أن انتهيت من رسم الحلقة الأخيرة من السلسلة، أشعر بالارتياح لأنني انتهيت من كل شيء وأشعر بالتحرر لأني سأتمكن أخيراً من عيش حياتي من دون الارتباط بأي مهل نهائية للنشر".
ولفت عراب قصة المانغا التي نُشرت لأول مرة عام 1981 في مجلة "شونين جامب" اليابانية الأسبوعية إلى أنه سيواصل ابتكار مغامرات لنجوم كرة القدم في قصته عبر الإنترنت، على شكل مخططات قصصية.
حارس مرمى فريق كرة القدم الروسي إيغور أكينفييف خلال مباراة ودية بين روسيا وبلجيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
مجتمع
أسرع هدف في تاريخ كرة القدم ... فيديو
24 مارس, 09:46 GMT
واقتُبست السلسة خلال العقود الماضية بأشكال كثيرة، في الرسوم المتحركة أو ألعاب الفيديو، حتى إنها ألهمت أساطير في كرة القدم خلال طفولتهم.
وبُثت سلسلة الرسوم المتحركة في أكثر من مئة دولة، فيما بيع من صيغتها القصصية نحو 90 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، لكن في يناير/كانون الأول الماضي، أعلن الرسام البالغ 63 عاما، انتهاء السلسلة في أبريل/نيسان، عازياً ذلك إلى تدهور حالته الصحية وتطور صناعة "المانغا".
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