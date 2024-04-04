https://sputnikarabic.ae/20240404/روسيا-تطالب-الاستخبارات-المركزية-الأمريكية-بتوجيه-نصيحة-لإسرائيل-1087687674.html

روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بتوجيه نصيحة لإسرائيل

روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بتوجيه نصيحة لإسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه إذا كانت وكالة المخابرات المركزية تخشى هجومًا انتقاميًا على إسرائيل من إيران، فعليها أن توصي... 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T13:38+0000

2024-04-04T13:38+0000

2024-04-04T13:38+0000

العالم

روسيا

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وقالت زاخاروفا على قناة "ماتش تي في": "إذا كانت وكالة المخابرات المركزية، وهذا جهاز استخبارات أمريكي، لديها رأي في هذا الأمر ولديها تفاصيل متعمقة عما يحدث في المنطقة، فربما ينبغي عليها أن تنصح الحكومة الإسرائيلية بعدم تنفيذ مثل هذه الضربات. وأضافت أن الشيء الوحيد المرئي من واشنطن هو التردد في العمل كطرف يعمل على تهدئة الوضع أو تطبيعه. وأعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الإثنين، عن غارة جوية إسرائيلية على مبنى القنصلية العامة الإيرانية في دمشق. كما يقع مقر إقامة السفير الإيراني لدى الجمهورية العربية حسين أكبري في مبنى القنصلية، ولم يصب بأذى. وبحسب بيان لوزارة الدفاع السورية، فقد تم تدمير مبنى القنصلية نتيجة الهجوم.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في وقت سابق، أن المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين يخشون هجمات انتقامية إيرانية محتملة على إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية. ووصف رالف جوف، المسؤول الكبير السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الضربة الإسرائيلية على سوريا بأنها "متهورة بشكل لا يصدق"، مشيرًا إلى أنها لن تؤدي إلا إلى تصعيد من جانب إيران وحلفائها، وهو أمر "خطير جدًا" للجيش الأمريكي في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20240403/واشنطن-ولندن-ترفضان-مناقشة-مشروع-قرار-روسي-بشأن-الهجوم-على-قنصلية-إيران-بدمشق--1087665470.html

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العالم, روسيا