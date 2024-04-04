روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بتوجيه نصيحة لإسرائيل

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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
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18:00 GMT
120 د
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150 د
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183 د
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4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
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حصاد الأسبوع
خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
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60 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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https://sputnikarabic.ae/20240404/روسيا-تطالب-الاستخبارات-المركزية-الأمريكية-بتوجيه-نصيحة-لإسرائيل-1087687674.html
روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بتوجيه نصيحة لإسرائيل
روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بتوجيه نصيحة لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه إذا كانت وكالة المخابرات المركزية تخشى هجومًا انتقاميًا على إسرائيل من إيران، فعليها أن توصي... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T13:38+0000
2024-04-04T13:38+0000
العالم
روسيا
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وقالت زاخاروفا على قناة "ماتش تي في": "إذا كانت وكالة المخابرات المركزية، وهذا جهاز استخبارات أمريكي، لديها رأي في هذا الأمر ولديها تفاصيل متعمقة عما يحدث في المنطقة، فربما ينبغي عليها أن تنصح الحكومة الإسرائيلية بعدم تنفيذ مثل هذه الضربات. وأضافت أن الشيء الوحيد المرئي من واشنطن هو التردد في العمل كطرف يعمل على تهدئة الوضع أو تطبيعه. وأعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الإثنين، عن غارة جوية إسرائيلية على مبنى القنصلية العامة الإيرانية في دمشق. كما يقع مقر إقامة السفير الإيراني لدى الجمهورية العربية حسين أكبري في مبنى القنصلية، ولم يصب بأذى. وبحسب بيان لوزارة الدفاع السورية، فقد تم تدمير مبنى القنصلية نتيجة الهجوم.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في وقت سابق، أن المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين يخشون هجمات انتقامية إيرانية محتملة على إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية. ووصف رالف جوف، المسؤول الكبير السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الضربة الإسرائيلية على سوريا بأنها "متهورة بشكل لا يصدق"، مشيرًا إلى أنها لن تؤدي إلا إلى تصعيد من جانب إيران وحلفائها، وهو أمر "خطير جدًا" للجيش الأمريكي في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20240403/واشنطن-ولندن-ترفضان-مناقشة-مشروع-قرار-روسي-بشأن-الهجوم-على-قنصلية-إيران-بدمشق--1087665470.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بتوجيه نصيحة لإسرائيل

13:38 GMT 04.04.2024
© AP Photo / SANAتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / SANA
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه إذا كانت وكالة المخابرات المركزية تخشى هجومًا انتقاميًا على إسرائيل من إيران، فعليها أن توصي السلطات الإسرائيلية بعدم القيام بأعمال مماثلة للهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا.
وقالت زاخاروفا على قناة "ماتش تي في": "إذا كانت وكالة المخابرات المركزية، وهذا جهاز استخبارات أمريكي، لديها رأي في هذا الأمر ولديها تفاصيل متعمقة عما يحدث في المنطقة، فربما ينبغي عليها أن تنصح الحكومة الإسرائيلية بعدم تنفيذ مثل هذه الضربات.
وأضافت أن الشيء الوحيد المرئي من واشنطن هو التردد في العمل كطرف يعمل على تهدئة الوضع أو تطبيعه.
ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، خلال اجتماع مجلس الأمن 20 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
واشنطن ولندن ترفضان مناقشة مشروع قرار روسي بمجلس الأمن بشأن هجوم قنصلية إيران بدمشق
أمس, 21:52 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الإثنين، عن غارة جوية إسرائيلية على مبنى القنصلية العامة الإيرانية في دمشق. كما يقع مقر إقامة السفير الإيراني لدى الجمهورية العربية حسين أكبري في مبنى القنصلية، ولم يصب بأذى. وبحسب بيان لوزارة الدفاع السورية، فقد تم تدمير مبنى القنصلية نتيجة الهجوم.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في وقت سابق، أن المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين يخشون هجمات انتقامية إيرانية محتملة على إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية.
ووصف رالف جوف، المسؤول الكبير السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الضربة الإسرائيلية على سوريا بأنها "متهورة بشكل لا يصدق"، مشيرًا إلى أنها لن تؤدي إلا إلى تصعيد من جانب إيران وحلفائها، وهو أمر "خطير جدًا" للجيش الأمريكي في المنطقة.
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