https://sputnikarabic.ae/20240404/سو-34-توجه-ضربة-صاروخية-بقنابل-فاب-500-على-مواقع-القوات-الأوكرانية-فيديو-1087671215.html
"سو-34" توجه ضربة صاروخية بقنابل "فاب-500" على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
"سو-34" توجه ضربة صاروخية بقنابل "فاب-500" على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر فيه قيام مقاتلة من طراز "سو- 34" تشن ضربة على المواقع الاوكرانية. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T07:15+0000
2024-04-04T07:15+0000
2024-04-04T07:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلة روسية من طراز "سو- 34" شنت ضربة جوية على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية، على محور جنوب دونيتسك بقنابل غير موجهة من طراز "فاب 500" شديدة الانفجار.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
"سو-34" توجه ضربة صاروخية بقنابل "فاب-500" على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر فيه قيام مقاتلة من طراز "سو- 34" تشن ضربة على المواقع الاوكرانية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلة روسية من طراز "سو- 34" شنت ضربة جوية على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية، على محور جنوب دونيتسك بقنابل غير موجهة من طراز "فاب 500" شديدة الانفجار.
وأشارت الدفاع إلى أن الضربة استهدفت معقلا للقوات الأوكرانية وقوته البشرية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.