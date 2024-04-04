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موسكو: فشل مغامرات الناتو لهزيمة روسيا تدفعه لإجراءات تؤدي لانعدام الأمن العالمي
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"ظل بايدن" وأقوى صوت في البيت الأبيض: أوقفوا حرب غزة الآن
"ظل بايدن" وأقوى صوت في البيت الأبيض: أوقفوا حرب غزة الآن
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية بأن أحد أقوى الأصوات والقلائل في الدائرة الداخلية للرئيس داخل البيت الأبيض التي تحث على وضع حد للضحايا المدنيين في غزة، هو الشخص الأقرب إلى... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T07:43+0000
2024-04-04T07:43+0000
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وقالت الصحيفة: "خلال اجتماع مع أفراد الجالية الإسلامية في البيت الأبيض مساء يوم الثلاثاء، أخبر أحد الضيوف الرئيس بايدن بأن زوجته رفضت حضوره الاجتماع بسبب دعم بايدن لإسرائيل في حربها ضد حماس، فرد بايدن بأنه يفهم ذلك، وقال إن السيدة الأولى كانت تحثه أيضا على وقف الحرب في غزة فورا، وفقا لأحد الحضور الذي سمع تصريحاته".وقالت سوسويل: "قال بايدن إنها قالت له: توقف عن ذلك، توقف الآن يا جو".وقال المسؤولون إن السيدة الأولى لم تدع إسرائيل إلى إنهاء جهودها ضد حماس.وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة ليست وحدها في حث الرئيس بايدن على وقف الحرب في غزة، فقد ضغط عدد من أقرب حلفاء بايدن، بما في ذلك السيناتور كريس كونز، الديمقراطي من ولاية ديلاوير، على الرئيس لبذل المزيد من الجهد لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وإنهاء الحرب، من خلال دعم القيود المفروضة على المساعدات العسكرية للإسرائيليين.لكن السيدة الأولى تحتل المساحة الأكثر نفوذا داخل الدائرة الداخلية للسيد بايدن وهي واحدة من الأشخاص القلائل الذين يقدمون له رأيا صريحا في مسائل السياسة والسياسة.وفي وقت سابق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن البيت الأبيض يحترم قرار بعض زعماء الجالية العربية الأمريكية رفض دعوته لحضور حفل إفطار، ويتفهم أن هذا "وقت مؤلم للغاية".ويذكر أن الرئيس جو بايدن كان قد استضاف، أمس الثلاثاء، حفل إفطار في البيت الأبيض لأقل من عشرة ممثلين عن الجالية المسلمة، حضر الحفل أيضا نائبة الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.وبحسب ما ورد، فقد رفض العديد من قادة الجالية العربية الأمريكية الذين تمت دعوتهم لتناول العشاء في البيت الأبيض الحضور بسبب الإحباط من موقف الإدارة تجاه إسرائيل وسط الأزمة الإنسانية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240403/البيت-الأبيض-نحترم-قرار-زعماء-جاليات-المسلمين-برفض-دعوة-بايدن-للإفطار-1087660901.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

"ظل بايدن" وأقوى صوت في البيت الأبيض: أوقفوا حرب غزة الآن

07:43 GMT 04.04.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© AFP 2023
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أفادت صحيفة أمريكية بأن أحد أقوى الأصوات والقلائل في الدائرة الداخلية للرئيس داخل البيت الأبيض التي تحث على وضع حد للضحايا المدنيين في غزة، هو الشخص الأقرب إلى الرئيس جو بايدن.
وقالت الصحيفة: "خلال اجتماع مع أفراد الجالية الإسلامية في البيت الأبيض مساء يوم الثلاثاء، أخبر أحد الضيوف الرئيس بايدن بأن زوجته رفضت حضوره الاجتماع بسبب دعم بايدن لإسرائيل في حربها ضد حماس، فرد بايدن بأنه يفهم ذلك، وقال إن السيدة الأولى كانت تحثه أيضا على وقف الحرب في غزة فورا، وفقا لأحد الحضور الذي سمع تصريحاته".

وروت سليمة سوسويل، مؤسسة مجلس قيادة المسلمين السود، المشهد، مضيفة أنه كان من المذهل للغاية سماع شعور السيدة الأولى بقوة تجاه الصراع.

وقالت سوسويل: "قال بايدن إنها قالت له: توقف عن ذلك، توقف الآن يا جو".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإنه ردا على سؤال حول تصريحات الرئيس، قال مسؤولو البيت الأبيض يوم الأربعاء إنه لم يكن هناك تفاهم بين بايدن والسيدة الأولى بشأن الصراع وأن الرئيس كان غاضبا من الضحايا المدنيين مثل زوجته.

وقال المسؤولون إن السيدة الأولى لم تدع إسرائيل إلى إنهاء جهودها ضد حماس.
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
البيت الأبيض: نحترم قرار زعماء جاليات المسلمين برفض دعوة بايدن للإفطار
أمس, 19:32 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة ليست وحدها في حث الرئيس بايدن على وقف الحرب في غزة، فقد ضغط عدد من أقرب حلفاء بايدن، بما في ذلك السيناتور كريس كونز، الديمقراطي من ولاية ديلاوير، على الرئيس لبذل المزيد من الجهد لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وإنهاء الحرب، من خلال دعم القيود المفروضة على المساعدات العسكرية للإسرائيليين.

وقد واجه بايدن قلقًا متزايدًا بين الديمقراطيين الآخرين بشأن دعمه للحرب، فضلاً عن رسائل المعارضة الداخلية، بما في ذلك اعتراضات المسؤولين في نحو 40 وكالة حكومية.

لكن السيدة الأولى تحتل المساحة الأكثر نفوذا داخل الدائرة الداخلية للسيد بايدن وهي واحدة من الأشخاص القلائل الذين يقدمون له رأيا صريحا في مسائل السياسة والسياسة.
وفي وقت سابق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن البيت الأبيض يحترم قرار بعض زعماء الجالية العربية الأمريكية رفض دعوته لحضور حفل إفطار، ويتفهم أن هذا "وقت مؤلم للغاية".

وأضافت جان بيير خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نحن نتفهم أن هذا وقت مؤلم للغاية، نتفهم ونحترم ذلك، لا أستطيع التحدث إلى الأفراد الذين لم يرغبوا في الحضور".

ويذكر أن الرئيس جو بايدن كان قد استضاف، أمس الثلاثاء، حفل إفطار في البيت الأبيض لأقل من عشرة ممثلين عن الجالية المسلمة، حضر الحفل أيضا نائبة الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.
وبحسب ما ورد، فقد رفض العديد من قادة الجالية العربية الأمريكية الذين تمت دعوتهم لتناول العشاء في البيت الأبيض الحضور بسبب الإحباط من موقف الإدارة تجاه إسرائيل وسط الأزمة الإنسانية في غزة.
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