https://sputnikarabic.ae/20240404/ظل-بايدن-وأقوى-صوت-في-البيت-الأبيض-أوقفوا-حرب-غزة-الآن-1087671613.html

"ظل بايدن" وأقوى صوت في البيت الأبيض: أوقفوا حرب غزة الآن

"ظل بايدن" وأقوى صوت في البيت الأبيض: أوقفوا حرب غزة الآن

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية بأن أحد أقوى الأصوات والقلائل في الدائرة الداخلية للرئيس داخل البيت الأبيض التي تحث على وضع حد للضحايا المدنيين في غزة، هو الشخص الأقرب إلى... 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T07:43+0000

2024-04-04T07:43+0000

2024-04-04T07:43+0000

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وقالت الصحيفة: "خلال اجتماع مع أفراد الجالية الإسلامية في البيت الأبيض مساء يوم الثلاثاء، أخبر أحد الضيوف الرئيس بايدن بأن زوجته رفضت حضوره الاجتماع بسبب دعم بايدن لإسرائيل في حربها ضد حماس، فرد بايدن بأنه يفهم ذلك، وقال إن السيدة الأولى كانت تحثه أيضا على وقف الحرب في غزة فورا، وفقا لأحد الحضور الذي سمع تصريحاته".وقالت سوسويل: "قال بايدن إنها قالت له: توقف عن ذلك، توقف الآن يا جو".وقال المسؤولون إن السيدة الأولى لم تدع إسرائيل إلى إنهاء جهودها ضد حماس.وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة ليست وحدها في حث الرئيس بايدن على وقف الحرب في غزة، فقد ضغط عدد من أقرب حلفاء بايدن، بما في ذلك السيناتور كريس كونز، الديمقراطي من ولاية ديلاوير، على الرئيس لبذل المزيد من الجهد لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وإنهاء الحرب، من خلال دعم القيود المفروضة على المساعدات العسكرية للإسرائيليين.لكن السيدة الأولى تحتل المساحة الأكثر نفوذا داخل الدائرة الداخلية للسيد بايدن وهي واحدة من الأشخاص القلائل الذين يقدمون له رأيا صريحا في مسائل السياسة والسياسة.وفي وقت سابق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن البيت الأبيض يحترم قرار بعض زعماء الجالية العربية الأمريكية رفض دعوته لحضور حفل إفطار، ويتفهم أن هذا "وقت مؤلم للغاية".ويذكر أن الرئيس جو بايدن كان قد استضاف، أمس الثلاثاء، حفل إفطار في البيت الأبيض لأقل من عشرة ممثلين عن الجالية المسلمة، حضر الحفل أيضا نائبة الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.وبحسب ما ورد، فقد رفض العديد من قادة الجالية العربية الأمريكية الذين تمت دعوتهم لتناول العشاء في البيت الأبيض الحضور بسبب الإحباط من موقف الإدارة تجاه إسرائيل وسط الأزمة الإنسانية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240403/البيت-الأبيض-نحترم-قرار-زعماء-جاليات-المسلمين-برفض-دعوة-بايدن-للإفطار-1087660901.html

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