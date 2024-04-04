https://sputnikarabic.ae/20240404/عضو-أوكراني-في-الكونغرس-الأمريكي-يرفض-دعم-حزمة-مساعدات-جديدة-لكييف-1087689131.html

عضو أوكراني في الكونغرس الأمريكي يرفض دعم حزمة مساعدات جديدة لكييف

عضو أوكراني في الكونغرس الأمريكي يرفض دعم حزمة مساعدات جديدة لكييف

سبوتنيك عربي

قالت عضوة الكونغرس من أصل أوكراني، فيكتوريا سبارتز، التي تمثل الحزب الجمهوري الأمريكي، إنها لن تصوت لصالح مشروع القانون لمساعدة كييف، خلافا لآمال الديمقراطيين. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T14:16+0000

2024-04-04T14:16+0000

2024-04-04T14:16+0000

العالم

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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" التي تحدثت مع السياسية: "قالت (سبارتز) إنها لن تصوت لصالح حزمة المساعدات المقترحة لكييف بقيمة 60 مليار دولار".وأشارت عضوة الكونغرس أيضًا إلى أنها متشككة في مشروع القانون.وأشارت الصحيفة إلى أن سبارتز أعلنت مرارا وتكرارا إنها تريد من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يكون لديه استراتيجية أكثر وضوحا لمشاركة واشنطن في الصراع الأوكراني، وأن يولي اهتماما أكبر لكيفية إنفاق المساعدات. وذكرت أيضًا أنها تفضل أن يتم تقديم أي مساعدة يتم إرسالها إلى كييف على شكل قرض، وأن يولي البيت الأبيض المزيد من الاهتمام للقضايا القريبة من الوضع الداخلي في البلاد. وقالت سبارتر: "أتفهم أهمية هذه المعركة والعواقب المحتملة إذا انتصرت روسيا، لكنني لست ساذجة أيضًا. إذا لم تكن لدينا ضوابط مناسبة، فلن نحقق أهدافنا. لا يمكننا أن نسمح بهذه الحروب التي لا نهاية لها".وأوضحت سبارتز، التي تعارض مشروع القانون الحالي، أنها يمكن أن تدعم حزمة تشمل أموالا للأسلحة، ومراقبة إضافية وقواعد أمنية أكثر صرامة على الحدود الأمريكية.وبحسب الصحيفة، قال ممثلون عن الحزب الديمقراطي إنهم كانوا يأملون في البداية في دور أكثر نشاطًا لسبارتز في محاولة تعزيز الدعم الجمهوري للمساعدة لأوكرانيا.وقالت النائبة سارة جاكوبس، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا، والتي سافرت مع سبارتز إلى أوكرانيا في الأسابيع التي سبقت بدء العملية الروسية: "كان هناك شعور بأنها ستكون واحدة من الجمهوريين الذين كانوا على استعداد حقًا لتحمل المخاطر لمساعدة أوكرانيا. لسوء الحظ، لم نرها تستخدم معرفتها الشخصية في البلاد وسياساتها لتوحيد الجمهوريين بشكل فعال".

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