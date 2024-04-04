عضو أوكراني في الكونغرس الأمريكي يرفض دعم حزمة مساعدات جديدة لكييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:25 GMT
5 د
On air
05:56 GMT
2 د
On air
05:59 GMT
1 د
On air
06:05 GMT
2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:07 GMT
2 د
On air
13:06 GMT
5 د
بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:36 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:08 GMT
2 د
On air
12:36 GMT
1 د
On air
12:37 GMT
1 د
حصاد الأسبوع
خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:30 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240404/عضو-أوكراني-في-الكونغرس-الأمريكي-يرفض-دعم-حزمة-مساعدات-جديدة-لكييف-1087689131.html
عضو أوكراني في الكونغرس الأمريكي يرفض دعم حزمة مساعدات جديدة لكييف
عضو أوكراني في الكونغرس الأمريكي يرفض دعم حزمة مساعدات جديدة لكييف
سبوتنيك عربي
قالت عضوة الكونغرس من أصل أوكراني، فيكتوريا سبارتز، التي تمثل الحزب الجمهوري الأمريكي، إنها لن تصوت لصالح مشروع القانون لمساعدة كييف، خلافا لآمال الديمقراطيين. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T14:16+0000
2024-04-04T14:16+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/01/1087576318_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_75e2dcf393e419808591ef0b7009479d.jpg
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" التي تحدثت مع السياسية: "قالت (سبارتز) إنها لن تصوت لصالح حزمة المساعدات المقترحة لكييف بقيمة 60 مليار دولار".وأشارت عضوة الكونغرس أيضًا إلى أنها متشككة في مشروع القانون.وأشارت الصحيفة إلى أن سبارتز أعلنت مرارا وتكرارا إنها تريد من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يكون لديه استراتيجية أكثر وضوحا لمشاركة واشنطن في الصراع الأوكراني، وأن يولي اهتماما أكبر لكيفية إنفاق المساعدات. وذكرت أيضًا أنها تفضل أن يتم تقديم أي مساعدة يتم إرسالها إلى كييف على شكل قرض، وأن يولي البيت الأبيض المزيد من الاهتمام للقضايا القريبة من الوضع الداخلي في البلاد. وقالت سبارتر: "أتفهم أهمية هذه المعركة والعواقب المحتملة إذا انتصرت روسيا، لكنني لست ساذجة أيضًا. إذا لم تكن لدينا ضوابط مناسبة، فلن نحقق أهدافنا. لا يمكننا أن نسمح بهذه الحروب التي لا نهاية لها".وأوضحت سبارتز، التي تعارض مشروع القانون الحالي، أنها يمكن أن تدعم حزمة تشمل أموالا للأسلحة، ومراقبة إضافية وقواعد أمنية أكثر صرامة على الحدود الأمريكية.وبحسب الصحيفة، قال ممثلون عن الحزب الديمقراطي إنهم كانوا يأملون في البداية في دور أكثر نشاطًا لسبارتز في محاولة تعزيز الدعم الجمهوري للمساعدة لأوكرانيا.وقالت النائبة سارة جاكوبس، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا، والتي سافرت مع سبارتز إلى أوكرانيا في الأسابيع التي سبقت بدء العملية الروسية: "كان هناك شعور بأنها ستكون واحدة من الجمهوريين الذين كانوا على استعداد حقًا لتحمل المخاطر لمساعدة أوكرانيا. لسوء الحظ، لم نرها تستخدم معرفتها الشخصية في البلاد وسياساتها لتوحيد الجمهوريين بشكل فعال".
https://sputnikarabic.ae/20240404/القوات-الروسية-تقصف-نقطة-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-في-خاركوف-1087683566.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/01/1087576318_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_ca124a298d6fbdd9404a019b7e5902c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

عضو أوكراني في الكونغرس الأمريكي يرفض دعم حزمة مساعدات جديدة لكييف

14:16 GMT 04.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعربة "ماردر" الألمانية التي تم الاستيلاء عليها في بلدة سيفيرنو بالقرب من أفدييفكا في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
عربة ماردر الألمانية التي تم الاستيلاء عليها في بلدة سيفيرنو بالقرب من أفدييفكا في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قالت عضوة الكونغرس من أصل أوكراني، فيكتوريا سبارتز، التي تمثل الحزب الجمهوري الأمريكي، إنها لن تصوت لصالح مشروع القانون لمساعدة كييف، خلافا لآمال الديمقراطيين.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" التي تحدثت مع السياسية: "قالت (سبارتز) إنها لن تصوت لصالح حزمة المساعدات المقترحة لكييف بقيمة 60 مليار دولار".
وأشارت عضوة الكونغرس أيضًا إلى أنها متشككة في مشروع القانون.
وأشارت الصحيفة إلى أن سبارتز أعلنت مرارا وتكرارا إنها تريد من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يكون لديه استراتيجية أكثر وضوحا لمشاركة واشنطن في الصراع الأوكراني، وأن يولي اهتماما أكبر لكيفية إنفاق المساعدات.
وذكرت أيضًا أنها تفضل أن يتم تقديم أي مساعدة يتم إرسالها إلى كييف على شكل قرض، وأن يولي البيت الأبيض المزيد من الاهتمام للقضايا القريبة من الوضع الداخلي في البلاد.
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في خاركوف
12:03 GMT
وقالت سبارتر: "أتفهم أهمية هذه المعركة والعواقب المحتملة إذا انتصرت روسيا، لكنني لست ساذجة أيضًا. إذا لم تكن لدينا ضوابط مناسبة، فلن نحقق أهدافنا. لا يمكننا أن نسمح بهذه الحروب التي لا نهاية لها".
وأوضحت سبارتز، التي تعارض مشروع القانون الحالي، أنها يمكن أن تدعم حزمة تشمل أموالا للأسلحة، ومراقبة إضافية وقواعد أمنية أكثر صرامة على الحدود الأمريكية.
وبحسب الصحيفة، قال ممثلون عن الحزب الديمقراطي إنهم كانوا يأملون في البداية في دور أكثر نشاطًا لسبارتز في محاولة تعزيز الدعم الجمهوري للمساعدة لأوكرانيا.
وقالت النائبة سارة جاكوبس، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا، والتي سافرت مع سبارتز إلى أوكرانيا في الأسابيع التي سبقت بدء العملية الروسية: "كان هناك شعور بأنها ستكون واحدة من الجمهوريين الذين كانوا على استعداد حقًا لتحمل المخاطر لمساعدة أوكرانيا. لسوء الحظ، لم نرها تستخدم معرفتها الشخصية في البلاد وسياساتها لتوحيد الجمهوريين بشكل فعال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы выносят тело из разрушенной больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. أكثر من 33 ألف قتيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر15:08 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала