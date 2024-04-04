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موسكو: فشل مغامرات الناتو لهزيمة روسيا تدفعه لإجراءات تؤدي لانعدام الأمن العالمي
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خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
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تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
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قوانين الاقتصاد
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240404/قوة-روسية-تتسلل-ليلا-وتقضي-على-مجموعة-مشاة-أوكرانية-محصنة-في-جمهورية-دونيتسك-1087670937.html
قوة روسية تتسلل ليلا وتقضي على مجموعة مشاة أوكرانية محصنة في جمهورية دونيتسك
قوة روسية تتسلل ليلا وتقضي على مجموعة مشاة أوكرانية محصنة في جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن مجموعة مدرعة من مظليي "تولا" قضت على مجموعة من العسكريين الأوكرانيين محصنة في الاتجاه الشمالي لجمهورية دونيتسك الشعبية. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T07:15+0000
2024-04-04T07:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تحركت المجموعة المدرعة التابعة لفوج مظلات الحرس التابع لقوات حرس تولا المحمولة جوا، والتي تعمل على مركبات قتالية محمولة جوا من طراز "بي إم دي-2كي-أ أو"، على الفور إلى منطقة معينة في الظلام لتدمير الأهداف المحددة".يشار إلى أن المجموعة عملت على مسافة نحو كيلومتر واحد عن العدو بذخيرة شديدة الانفجار.وأوضحت وزارة الدفاع: "بعد إصابة الهدف وتدمير أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، ومن أجل تجنب رد النيران من العدو، قام طاقم المركبة القتالية المحمولة جواً على الفور بتغيير موقع إطلاق النار". وأضافت أن المهمة الرئيسية للمجموعة المدرعة كانت عدم السماح للعدو بالتناوب في هذا القطاع من الجبهة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240403/وزير-الخارجية-الأوكرانية-يشكو-من-أن-الغرب-لا-يدعمنا-بأنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت--1087661103.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

قوة روسية تتسلل ليلا وتقضي على مجموعة مشاة أوكرانية محصنة في جمهورية دونيتسك

07:15 GMT 04.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن مجموعة مدرعة من مظليي "تولا" قضت على مجموعة من العسكريين الأوكرانيين محصنة في الاتجاه الشمالي لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تحركت المجموعة المدرعة التابعة لفوج مظلات الحرس التابع لقوات حرس تولا المحمولة جوا، والتي تعمل على مركبات قتالية محمولة جوا من طراز "بي إم دي-2كي-أ أو"، على الفور إلى منطقة معينة في الظلام لتدمير الأهداف المحددة".
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية الأوكرانية يشكو من أن الغرب لا يدعم أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
أمس, 19:46 GMT
يشار إلى أن المجموعة عملت على مسافة نحو كيلومتر واحد عن العدو بذخيرة شديدة الانفجار.
وأوضحت وزارة الدفاع: "بعد إصابة الهدف وتدمير أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، ومن أجل تجنب رد النيران من العدو، قام طاقم المركبة القتالية المحمولة جواً على الفور بتغيير موقع إطلاق النار".
وأضافت أن المهمة الرئيسية للمجموعة المدرعة كانت عدم السماح للعدو بالتناوب في هذا القطاع من الجبهة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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