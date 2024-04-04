https://sputnikarabic.ae/20240404/لافروف-الوضع-في-أوكرانيا-وصل-إلى-طريق-مسدود-1087678982.html

لافروف: الوضع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود

لافروف: الوضع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الوضع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود، لكن روسيا ليست هي التي قادته إلى هناك. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T11:30+0000

2024-04-04T11:30+0000

2024-04-04T11:30+0000

روسيا

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وقال الوزير الروسي للصحفيين: "الوضع في طريق مسدود، لكننا لم ندفعه إلى هذا الطريق". وأوضح لافروف أنه "إذا أرادوا التوصل إلى اتفاق على أساس العدالة والواقع وتوازن المصالح في المجال الأمني، فنحن مستعدون في أي وقت". وأضاف: "لكن لهذا ليست هناك حاجة لأي حشوة على شكل "صيغة زيلينسكي" بين الاستعداد للمفاوضات وبدئها. إذا كان شخص ما ذكيا بما يكفي للابتعاد عن المسار المسدود مع "صيغة زيلينسكي" - فليقولوا ذلك. هذه الخطوة ليست من جانبنا".وأشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار. وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية. وذكر الكرملين أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن ينتقل إلى مسار سلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدا.

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