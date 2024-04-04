https://sputnikarabic.ae/20240404/لانتسيت-تمزق-دبابة-تي-64-أوكرانية-وتحولها-إلى-أشلاء-فيديو-1087690094.html

"لانتسيت" تمزق دبابة "تي-64" أوكرانية وتحولها إلى أشلاء... فيديو

"لانتسيت" تمزق دبابة "تي-64" أوكرانية وتحولها إلى أشلاء... فيديو

سبوتنيك عربي

تركت ذخيرة "لانتسيت" الروسية دبابة "تي-64" الأوكرانية دون برج. ونشرت قناة "فويين دي في" على "تلغرام" مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة الدبابة. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T14:45+0000

2024-04-04T14:45+0000

2024-04-04T14:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقع الحادث في اتجاه شاختارسكا، حيث رصد مشغلو الطائرات المسيرة دبابة معادية، وبعد ذلك تم إرسال الطائرة المسيرة "لانتسيت" لضربها. ونتيجة للضربة، انفجر برج الدبابة وسقط على بعد عدة عشرات من الأمتار عن الدبابة. وبعد ذلك بقليل، حدث تفجير ثانٍ داخل الدبابة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، حسب صحيفة "روسكويه أوروجيه". يذكر أن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها. على سبيل المثال، في ديسمبر/كانون الأول 2023، قامت "لانتسيت" أيضًا بقطع "رأس" دبابة أخرى من طراز "تي-64"، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وقبل بضعة أشهر فقط، دمرت الذخيرة الروسية برج المدفعية ذاتية الحركة الأوكرانية "إم109إل" بالكامل تقريبًا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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رصد عسكري