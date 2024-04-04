https://sputnikarabic.ae/20240404/لماذا-لن-تكون-إف-16-مفيدة-للجيش-الأوكراني-عام-2024؟-1087675854.html

لماذا لن تكون "إف-16" مفيدة للجيش الأوكراني عام 2024؟

لماذا لن تكون "إف-16" مفيدة للجيش الأوكراني عام 2024؟

سبوتنيك عربي

صرح ضابط أوكراني كبير لصحيفة "بوليتيكو"، بأن مقاتلات "إف-16" الأمريكية لن تكون مناسبة للقوات المسلحة الأوكرانية في ظروف عام 2024. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T09:58+0000

2024-04-04T09:58+0000

2024-04-04T09:58+0000

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102629/92/1026299269_0:91:3501:2060_1920x0_80_0_0_84050ded00989f2f7cd0da3ce6561d10.jpg

واشتكى الضابط من أن أوكرانيا في كثير من الأحيان لا تتلقى أنظمة أسلحة معينة في الوقت المناسب، وعندما يتم نقلها، تكون غير مطلوبة. واستشهد بمقاتلة "إف-16" كمثال.وقال الضابط: "كل سلاح له وقته. كان هناك حاجة إلى مقاتلات "إف-16" في عام 2023، ولن تكون مناسبة لعام 2024".وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، استعدت روسيا لظهور الطائرات المقاتلة الأمريكية. ووفقا له، يستعد الدفاع الجوي الروسي للقاء مع طائرات "إف16"، واختارت الموقع الأمثل للأنظمة المضادة للطائرات لضرب هذه المقاتلات.وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16". وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة من دول ثالثة بمجرد انتهاء طياريها من التدريب. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في حلف شمال الأطلسي تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية. ووفقا له، فإن حقيقة ظهور مقاتلات "إف-16" القادرة على حمل أسلحة نووية لدى كييف، ستعتبرها روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.

https://sputnikarabic.ae/20240404/ضربة-جوية-روسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-لإنتاج-المسيرات-وقطارا-بالذخيرة-1087672777.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري