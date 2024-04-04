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هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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30 د
عرب بوينت بودكاست
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خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
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https://sputnikarabic.ae/20240404/لماذا-لن-تكون-إف-16-مفيدة-للجيش-الأوكراني-عام-2024؟-1087675854.html
لماذا لن تكون "إف-16" مفيدة للجيش الأوكراني عام 2024؟
لماذا لن تكون "إف-16" مفيدة للجيش الأوكراني عام 2024؟
سبوتنيك عربي
صرح ضابط أوكراني كبير لصحيفة "بوليتيكو"، بأن مقاتلات "إف-16" الأمريكية لن تكون مناسبة للقوات المسلحة الأوكرانية في ظروف عام 2024. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T09:58+0000
2024-04-04T09:58+0000
رصد عسكري
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واشتكى الضابط من أن أوكرانيا في كثير من الأحيان لا تتلقى أنظمة أسلحة معينة في الوقت المناسب، وعندما يتم نقلها، تكون غير مطلوبة. واستشهد بمقاتلة "إف-16" كمثال.وقال الضابط: "كل سلاح له وقته. كان هناك حاجة إلى مقاتلات "إف-16" في عام 2023، ولن تكون مناسبة لعام 2024".وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، استعدت روسيا لظهور الطائرات المقاتلة الأمريكية. ووفقا له، يستعد الدفاع الجوي الروسي للقاء مع طائرات "إف16"، واختارت الموقع الأمثل للأنظمة المضادة للطائرات لضرب هذه المقاتلات.وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16". وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة من دول ثالثة بمجرد انتهاء طياريها من التدريب. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في حلف شمال الأطلسي تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية. ووفقا له، فإن حقيقة ظهور مقاتلات "إف-16" القادرة على حمل أسلحة نووية لدى كييف، ستعتبرها روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.
https://sputnikarabic.ae/20240404/ضربة-جوية-روسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-لإنتاج-المسيرات-وقطارا-بالذخيرة-1087672777.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

لماذا لن تكون "إف-16" مفيدة للجيش الأوكراني عام 2024؟

09:58 GMT 04.04.2024
© Sputnik . Alexander Kovalev / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة "إف-16"
مقاتلة إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Sputnik . Alexander Kovalev
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تابعنا عبر
صرح ضابط أوكراني كبير لصحيفة "بوليتيكو"، بأن مقاتلات "إف-16" الأمريكية لن تكون مناسبة للقوات المسلحة الأوكرانية في ظروف عام 2024.
واشتكى الضابط من أن أوكرانيا في كثير من الأحيان لا تتلقى أنظمة أسلحة معينة في الوقت المناسب، وعندما يتم نقلها، تكون غير مطلوبة. واستشهد بمقاتلة "إف-16" كمثال.
وقال الضابط: "كل سلاح له وقته. كان هناك حاجة إلى مقاتلات "إف-16" في عام 2023، ولن تكون مناسبة لعام 2024".
مهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة تسنتر (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة روسية تستهدف مواقع أوكرانية لإنتاج المسيرات وقطارا محملا بالذخيرة
08:08 GMT
وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، استعدت روسيا لظهور الطائرات المقاتلة الأمريكية. ووفقا له، يستعد الدفاع الجوي الروسي للقاء مع طائرات "إف16"، واختارت الموقع الأمثل للأنظمة المضادة للطائرات لضرب هذه المقاتلات.
وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16". وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة من دول ثالثة بمجرد انتهاء طياريها من التدريب.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في حلف شمال الأطلسي تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية.
ووفقا له، فإن حقيقة ظهور مقاتلات "إف-16" القادرة على حمل أسلحة نووية لدى كييف، ستعتبرها روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.
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