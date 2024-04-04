https://sputnikarabic.ae/20240404/مقتل-5-من-رجال-الأمن-وإصابة-10-آخرين-في-هجومين-استهدفا-مراكز-عسكرية-جنوبي-إيران-1087670068.html

مقتل 5 من رجال الأمن وإصابة 10 آخرين في هجومين استهدفا مراكز عسكرية جنوبي إيران

مقتل 5 من رجال الأمن وإصابة 10 آخرين في هجومين استهدفا مراكز عسكرية جنوبي إيران

سبوتنيك عربي

قُتل 5 رجال أمن على الأقل بينهم نائب رئيس مركز شرطة في هجمات ليلية استهدفت مراكز شرطة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T06:32+0000

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2024-04-04T06:32+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "القتلى هم جندي وعنصر في الحرس الثوري وآخر في قوات التعبئة (التابعة للحرس الثوري) وعنصران في قوى الأمن الداخلي"، مشيرة إلى أن "الهجمات وقعت في 3 نواحي بالمحافظة هي سرباز، وراسك، وجابهار".وأضاف أنه "قُتِل أيضا خمسة إرهابيين في هذه الهجمات"، متابعة: "الإرهابيون إما قتلوا وإما تحاصرهم قوات الأمن".وكان المساعد الأمني لمحافظ مدينة سيستان وبلوشستان الإيرانية، علي رضا مرحمتي، أعلن في وقت سابق اليوم، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم مسلح استهدف 3 مراكز شرطة بالمحافظة وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المنفذين.وقال مرحمتي في تصريحات له: "في ثلاث هجمات إرهابية متزامنة، تعرضت ثلاثة مراكز شرطة في تشابهار وراسك لهجوم من قبل جيش العدل الإرهابي"، لافتًا إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى مقتل إرهابيين اثنين في هذا الهجوم الفاشل".يأتي الهجوم في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترا جراء الضربة الجوية الإسرائيلية التي نُفذت يوم الاثنين على الملحق القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن عددًا من المسلحين قتلوا وأصيبوا، لكن الأرقام التي ذكرت تباينت، حيث ذكر البعض أنه قُتل مسلح واحد فقط، وذكر البعض عن مقتل اثنين من المهاجمين.وفي وقت سابق، نفذت إسرائيل غارة جوية على الملحق القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى تدمير المبنى. وقالت الحرس الثوري الإيراني إن سبعة من أفراده قُتلوا في الهجوم، بما في ذلك اثنان من القادة.

https://sputnikarabic.ae/20240403/إيران-تهدد-إسرائيل-مجددا-هناك-عناصر-كثيرة-في-جبهة-المقاومة-سترد-1087641403.html

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