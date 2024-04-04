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موسكو: فشل مغامرات الناتو لهزيمة روسيا تدفعه لإجراءات تؤدي لانعدام الأمن العالمي
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مرايا العلوم
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عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
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عرب بوينت بودكاست
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18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
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عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
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مساحة حرة
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https://sputnikarabic.ae/20240404/نائب-أوكراني-مشروع-قانون-تشديد-التعبئة-يبدو-بمثابة-تخريب-1087669903.html
نائب أوكراني: مشروع قانون تشديد التعبئة يبدو بمثابة تخريب
نائب أوكراني: مشروع قانون تشديد التعبئة يبدو بمثابة تخريب
سبوتنيك عربي
أفاد نائب البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف، بأن مشروع القانون الخاص بتشديد التعبئة قد تسبب بالفعل في أضرار مالية كبيرة لأوكرانيا ويبدو وكأنه عملية تخريبية. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T06:22+0000
2024-04-04T06:22+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال رازومكوف في مقابلة مع قناة "نوفيني لايف":"يبدو مشروع القانون هذا في حد ذاته وكأنه عمل تخريبي. لأنه لم يتم اعتماده بعد، لكنه أضر بالفعل بدولة أوكرانيا على الصعيدين الدولي والمالي".وأشار إلى أن الأوكرانيين الذين غادروا البلاد، بعد أن سمعوا في الأخبار عن حظر محتمل على الخدمات القنصلية للمتهربين، سارعوا إلى إعادة إصدار جوازات سفرهم، وحصلوا على وثائق صالحة لمدة 10 سنوات.وأضاف رازومكوف: "هذا كل شيء، وسيستمرون في الجلوس هناك. نحن نفقد الاتصال بهم، وسيفعلون ما بوسعهم حتى تغيب الدولة الأوكرانية عن أنظارهم ... كل يوم تتضاءل فرصة عودتهم أكثر فأكثر".وفي أوكرانيا لا يمكنهم تمرير مشروع قانون التعبئة. وقد أُرسلت النسخة الأولى للمراجعة، في حين اعتُمدت النسخة الثانية في القراءة الأولى في أوائل فبراير/ شباط. وخلافًا للنسخة السابقة، فهي لا تتوخى تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها تشدد بشكل كبير على العملية نفسها.
https://sputnikarabic.ae/20240401/عسكري-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-1087572616.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

نائب أوكراني: مشروع قانون تشديد التعبئة يبدو بمثابة تخريب

06:22 GMT 04.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفاد نائب البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف، بأن مشروع القانون الخاص بتشديد التعبئة قد تسبب بالفعل في أضرار مالية كبيرة لأوكرانيا ويبدو وكأنه عملية تخريبية.
وقال رازومكوف في مقابلة مع قناة "نوفيني لايف":"يبدو مشروع القانون هذا في حد ذاته وكأنه عمل تخريبي. لأنه لم يتم اعتماده بعد، لكنه أضر بالفعل بدولة أوكرانيا على الصعيدين الدولي والمالي".

وفقًا للبرلماني، في يناير 2024 وحده، سحب الأوكرانيون 27.4 مليار هريفنيا (نحو 700 مليون دولار) من حساباتهم، ما تسبب في أضرار أكبر للقطاع المالي ما كان عليه الحال في فبراير 2022.

وأشار إلى أن الأوكرانيين الذين غادروا البلاد، بعد أن سمعوا في الأخبار عن حظر محتمل على الخدمات القنصلية للمتهربين، سارعوا إلى إعادة إصدار جوازات سفرهم، وحصلوا على وثائق صالحة لمدة 10 سنوات.
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وأضاف رازومكوف: "هذا كل شيء، وسيستمرون في الجلوس هناك. نحن نفقد الاتصال بهم، وسيفعلون ما بوسعهم حتى تغيب الدولة الأوكرانية عن أنظارهم ... كل يوم تتضاءل فرصة عودتهم أكثر فأكثر".
وفي أوكرانيا لا يمكنهم تمرير مشروع قانون التعبئة. وقد أُرسلت النسخة الأولى للمراجعة، في حين اعتُمدت النسخة الثانية في القراءة الأولى في أوائل فبراير/ شباط. وخلافًا للنسخة السابقة، فهي لا تتوخى تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها تشدد بشكل كبير على العملية نفسها.
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