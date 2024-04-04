https://sputnikarabic.ae/20240404/نائب-أوكراني-مشروع-قانون-تشديد-التعبئة-يبدو-بمثابة-تخريب-1087669903.html
نائب أوكراني: مشروع قانون تشديد التعبئة يبدو بمثابة تخريب
نائب أوكراني: مشروع قانون تشديد التعبئة يبدو بمثابة تخريب
سبوتنيك عربي
أفاد نائب البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف، بأن مشروع القانون الخاص بتشديد التعبئة قد تسبب بالفعل في أضرار مالية كبيرة لأوكرانيا ويبدو وكأنه عملية تخريبية. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T06:22+0000
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وقال رازومكوف في مقابلة مع قناة "نوفيني لايف":"يبدو مشروع القانون هذا في حد ذاته وكأنه عمل تخريبي. لأنه لم يتم اعتماده بعد، لكنه أضر بالفعل بدولة أوكرانيا على الصعيدين الدولي والمالي".وأشار إلى أن الأوكرانيين الذين غادروا البلاد، بعد أن سمعوا في الأخبار عن حظر محتمل على الخدمات القنصلية للمتهربين، سارعوا إلى إعادة إصدار جوازات سفرهم، وحصلوا على وثائق صالحة لمدة 10 سنوات.وأضاف رازومكوف: "هذا كل شيء، وسيستمرون في الجلوس هناك. نحن نفقد الاتصال بهم، وسيفعلون ما بوسعهم حتى تغيب الدولة الأوكرانية عن أنظارهم ... كل يوم تتضاءل فرصة عودتهم أكثر فأكثر".وفي أوكرانيا لا يمكنهم تمرير مشروع قانون التعبئة. وقد أُرسلت النسخة الأولى للمراجعة، في حين اعتُمدت النسخة الثانية في القراءة الأولى في أوائل فبراير/ شباط. وخلافًا للنسخة السابقة، فهي لا تتوخى تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها تشدد بشكل كبير على العملية نفسها.
https://sputnikarabic.ae/20240401/عسكري-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-1087572616.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
نائب أوكراني: مشروع قانون تشديد التعبئة يبدو بمثابة تخريب
أفاد نائب البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف، بأن مشروع القانون الخاص بتشديد التعبئة قد تسبب بالفعل في أضرار مالية كبيرة لأوكرانيا ويبدو وكأنه عملية تخريبية.
وقال رازومكوف في مقابلة مع قناة "نوفيني لايف":"يبدو مشروع القانون هذا في حد ذاته وكأنه عمل تخريبي. لأنه لم يتم اعتماده بعد، لكنه أضر بالفعل بدولة أوكرانيا على الصعيدين الدولي والمالي".
وفقًا للبرلماني، في يناير 2024 وحده، سحب الأوكرانيون 27.4 مليار هريفنيا (نحو 700 مليون دولار) من حساباتهم، ما تسبب في أضرار أكبر للقطاع المالي ما كان عليه الحال في فبراير 2022.
وأشار إلى أن الأوكرانيين الذين غادروا البلاد، بعد أن سمعوا في الأخبار عن حظر محتمل على الخدمات القنصلية للمتهربين، سارعوا إلى إعادة إصدار جوازات سفرهم، وحصلوا على وثائق صالحة لمدة 10 سنوات.
وأضاف رازومكوف: "هذا كل شيء، وسيستمرون في الجلوس هناك. نحن نفقد الاتصال بهم، وسيفعلون ما بوسعهم حتى تغيب الدولة الأوكرانية عن أنظارهم ... كل يوم تتضاءل فرصة عودتهم أكثر فأكثر".
وفي أوكرانيا لا يمكنهم تمرير مشروع قانون التعبئة. وقد أُرسلت النسخة الأولى للمراجعة، في حين اعتُمدت النسخة الثانية في القراءة الأولى في أوائل فبراير/ شباط. وخلافًا للنسخة السابقة، فهي لا تتوخى تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها تشدد بشكل كبير على العملية نفسها.