https://sputnikarabic.ae/20240404/هيومن-رايتس-ووتش-على-الحكومات-تعليق-تسليح-إسرائيل-ودعم-تحقيقالمحكمة-الجنائية-الدولية-1087672582.html

"هيومن رايتس ووتش": على الحكومات تعليق تسليح إسرائيل ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية

"هيومن رايتس ووتش": على الحكومات تعليق تسليح إسرائيل ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية

سبوتنيك عربي

أفادت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، بأن القوّات الإسرائيليّة بشكل غير قانوني هاجمت مبنى سكنيّا في قطاع وتسببت بمقتل 106 مدنيّين. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T08:03+0000

2024-04-04T08:03+0000

2024-04-04T08:04+0000

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قالت "هيومن رايتس ووتش": "الغارة الجويّة الإسرائيليّة على مبنى سكنيّ من ستّة طوابق يأوي مئات الأشخاص وسط قطاع غزّة يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشكل جريمة حرب مفترضة".وتابعت: "لم تجد المنظمة أي أدلّة على وجود هدف عسكريّ في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائيّة وغير قانونيّة بموجب قوانين الحرب. لم تقدّم السلطات الإسرائيليّة أيّ مبرّر للهجوم".مشيرة إلى أن "الحكومات التي تستمر في توفير الأسلحة للحكومة الإسرائيلية تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب. كما عليها استخدام نفوذها، بسبل تشمل العقوبات الموجَّهة، للضغط على السلطات الإسرائيليّة للكف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240404/ظل-بايدن-وأقوى-صوت-في-البيت-الأبيض-أوقفوا-حرب-غزة-الآن-1087671613.html

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