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https://sputnikarabic.ae/20240404/هيومن-رايتس-ووتش-على-الحكومات-تعليق-تسليح-إسرائيل-ودعم-تحقيقالمحكمة-الجنائية-الدولية-1087672582.html
"هيومن رايتس ووتش": على الحكومات تعليق تسليح إسرائيل ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية
"هيومن رايتس ووتش": على الحكومات تعليق تسليح إسرائيل ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أفادت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، بأن القوّات الإسرائيليّة بشكل غير قانوني هاجمت مبنى سكنيّا في قطاع وتسببت بمقتل 106 مدنيّين. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T08:03+0000
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قالت "هيومن رايتس ووتش": "الغارة الجويّة الإسرائيليّة على مبنى سكنيّ من ستّة طوابق يأوي مئات الأشخاص وسط قطاع غزّة يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشكل جريمة حرب مفترضة".وتابعت: "لم تجد المنظمة أي أدلّة على وجود هدف عسكريّ في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائيّة وغير قانونيّة بموجب قوانين الحرب. لم تقدّم السلطات الإسرائيليّة أيّ مبرّر للهجوم".مشيرة إلى أن "الحكومات التي تستمر في توفير الأسلحة للحكومة الإسرائيلية تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب. كما عليها استخدام نفوذها، بسبل تشمل العقوبات الموجَّهة، للضغط على السلطات الإسرائيليّة للكف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240404/ظل-بايدن-وأقوى-صوت-في-البيت-الأبيض-أوقفوا-حرب-غزة-الآن-1087671613.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل

"هيومن رايتس ووتش": على الحكومات تعليق تسليح إسرائيل ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية

08:03 GMT 04.04.2024 (تم التحديث: 08:04 GMT 04.04.2024)
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أفادت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، بأن القوّات الإسرائيليّة بشكل غير قانوني هاجمت مبنى سكنيّا في قطاع وتسببت بمقتل 106 مدنيّين.
قالت "هيومن رايتس ووتش": "الغارة الجويّة الإسرائيليّة على مبنى سكنيّ من ستّة طوابق يأوي مئات الأشخاص وسط قطاع غزّة يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشكل جريمة حرب مفترضة".

وأضافت: "هذا الهجوم، الذي قتل 106 مدنيين، منهم 54 طفلا، هو من أكثر الهجمات دمويّةً منذ بدء القصف والتوغّل البرّي الإسرائيليَّين في غزّة عقب الهجمات بقيادة "حماس" على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وتابعت: "لم تجد المنظمة أي أدلّة على وجود هدف عسكريّ في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائيّة وغير قانونيّة بموجب قوانين الحرب. لم تقدّم السلطات الإسرائيليّة أيّ مبرّر للهجوم".

وقالت: "على حلفاء إسرائيل تعليق المساعدات العسكريّة ومبيعات الأسلحة لها طالما أن قواتها ترتكب انتهاكات منهجيّة وواسعة لقوانين الحرب ضدّ المدنيين الفلسطينيين وتفلت من العقاب".

مشيرة إلى أن "الحكومات التي تستمر في توفير الأسلحة للحكومة الإسرائيلية تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب. كما عليها استخدام نفوذها، بسبل تشمل العقوبات الموجَّهة، للضغط على السلطات الإسرائيليّة للكف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة".
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
"ظل بايدن" وأقوى صوت في البيت الأبيض: أوقفوا حرب غزة الآن
07:43 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
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