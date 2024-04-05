https://sputnikarabic.ae/20240405/إسرائيل-تفعل-أنظمة-التشويش-على-نظام-جي-بي-إس-خوفا-من-هجوم-إيراني-محتمل-1087704996.html
إسرائيل تفعل أنظمة التشويش على نظام "جي بي إس" خوفا من هجوم إيراني محتمل
إسرائيل تفعل أنظمة التشويش على نظام "جي بي إس" خوفا من هجوم إيراني محتمل
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل أنظمة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) داخل البلاد لـ"تحييد بعض التهديدات". 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T07:41+0000
2024-04-05T07:41+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن انقطاع خدمات نظام تحديد المواقع العالمي "ساعد بالفعل في تحييد بعض التهديدات".وأضاف: "نحن ندرك أن هذه الاضطرابات قد تسبب عدم الراحة، لكنها أدوات أساسية في قدراتنا الدفاعية".كما حث الإسرائيليين على البقاء "يقظين ومسؤولين".ودخلت إسرائيل، أمس، حالة التأهب القصوى، استعدادا لهجوم انتقامي محتمل بعد مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني في دمشق في وقت سابق من الأسبوع.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتا لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني خلال الأيام المقبلة.ووسط مخاوف من هجوم إيراني محتمل، وسّعت إسرائيل جهود التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ما أدى إلى ظهور خدمات الخرائط الإسرائيلية لمواقع الإسرائيليين في بيروت والقاهرة، وتم الإبلاغ عن اضطرابات في النظام على نطاق واسع في شمال إسرائيل والمناطق القريبة من غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240405/تقرير-إسرائيل-تزعم-أن-لديها-معلومات-استخباراتية-عن-هجوم-إيراني-محتمل-1087703273.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, الأخبار
إسرائيل تفعل أنظمة التشويش على نظام "جي بي إس" خوفا من هجوم إيراني محتمل
07:41 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 08:02 GMT 05.04.2024)
أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل أنظمة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) داخل البلاد لـ"تحييد بعض التهديدات".
وحسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن انقطاع خدمات نظام تحديد المواقع العالمي "ساعد بالفعل في تحييد بعض التهديدات".
وأضاف: "نحن ندرك أن هذه الاضطرابات قد تسبب عدم الراحة، لكنها أدوات أساسية في قدراتنا الدفاعية".
كما حث الإسرائيليين على البقاء "يقظين ومسؤولين".
ودخلت إسرائيل، أمس، حالة التأهب القصوى، استعدادا لهجوم انتقامي محتمل بعد مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني في دمشق في وقت سابق من الأسبوع.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتا لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني خلال الأيام المقبلة.
ووسط مخاوف من هجوم إيراني محتمل، وسّعت إسرائيل
جهود التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ما أدى إلى ظهور خدمات الخرائط الإسرائيلية لمواقع الإسرائيليين في بيروت والقاهرة، وتم الإبلاغ عن اضطرابات في النظام على نطاق واسع في شمال إسرائيل والمناطق القريبة من غزة.