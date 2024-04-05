https://sputnikarabic.ae/20240405/إعلام-بلدات-أوكرانية-خالية-من-الرجال-والجيش-يفتقر-للمقاتلين----1087712178.html
إعلام: بلدات أوكرانية خالية من الرجال والجيش يفتقر للمقاتلين
إعلام: بلدات أوكرانية خالية من الرجال والجيش يفتقر للمقاتلين
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة فرنسية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص حاد في الجنود، بينما يوجد في بعض المناطق نقص حاد في الرجال. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T10:35+0000
2024-04-05T10:35+0000
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وقالت الصحيفة: "في ظروف الصراع الذي طال أمده، وقّع فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء 2 أبريل، على قانون تخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 سنة... في بعض القرى لم يعد هناك رجال، وتقوم النساء بتشغيل المصانع".وفي وقت سابق، قال النائب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، أليكسي غونشارينكو، إنه بالإضافة إلى قانون الحد الأدنى لسن التعبئة، وقّع الرئيس قانونًا بشأن إنشاء "مكتب تجنيد" يمكن من خلاله إرسال الاستدعاءات الإلكترونية في أوكرانيا.كما ألغى زيلينسكي حالة "اللياقة المقيدة". وأوضح البرلماني أن الرجال الذين حصلوا على هذه الفئة الصحية سيتعين عليهم الخضوع لفحص طبي متكرر خلال تسعة أشهر.وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير/شباط 2022. وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد أثناء الأحكام العرفية.
https://sputnikarabic.ae/20240404/عضو-بالكونغرس-يعترف-بوجود-وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1087668989.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام: بلدات أوكرانية خالية من الرجال والجيش يفتقر للمقاتلين
أفادت صحيفة فرنسية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص حاد في الجنود، بينما يوجد في بعض المناطق نقص حاد في الرجال.
وقالت الصحيفة: "في ظروف الصراع الذي طال أمده، وقّع فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء 2 أبريل، على قانون تخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 سنة... في بعض القرى لم يعد هناك رجال، وتقوم النساء بتشغيل المصانع".
وأشارت "فرانس2" إلى مدينة كمثال كامينكا، حيث لا يوجد في الشوارع سوى النساء اللواتي لديهن أطفال وكبار السن.
وفي وقت سابق، قال النائب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، أليكسي غونشارينكو، إنه بالإضافة إلى قانون الحد الأدنى لسن التعبئة، وقّع الرئيس قانونًا بشأن إنشاء "مكتب تجنيد" يمكن من خلاله إرسال الاستدعاءات الإلكترونية في أوكرانيا.
كما ألغى زيلينسكي حالة "اللياقة المقيدة". وأوضح البرلماني أن الرجال الذين حصلوا على هذه الفئة الصحية سيتعين عليهم الخضوع لفحص طبي متكرر خلال تسعة أشهر.
وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير/شباط 2022. وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد أثناء الأحكام العرفية.