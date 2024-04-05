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https://sputnikarabic.ae/20240405/إعلام-نقاش-داخل-الناتو-حول-ضم-أوكرانيا-إلى-الحلف-مقابل-تنازلات-إقليمية-1087717847.html
إعلام: نقاش داخل "الناتو" حول ضم أوكرانيا إلى الحلف مقابل تنازلات إقليمية
إعلام: نقاش داخل "الناتو" حول ضم أوكرانيا إلى الحلف مقابل تنازلات إقليمية
سبوتنيك عربي
وذكرت صحيفة إيطالية نقلا عن مصادرها أنه داخل حلف شمال الأطلسي، تجري مناقشة غير رسمية لإمكانية تقديم كييف تنازلات إقليمية مقابل إجراء سريع لانضمام أوكرانيا إلى... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T12:22+0000
2024-04-05T12:22+0000
الناتو
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وأوضحت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن خيار "الأراضي مقابل الأمن" يتلخص في ترك المناطق التي تسيطر عليها روسيا مع ضمان انضمام أوكرانيا الفوري إلى حلف شمال الأطلسي.ووفقًا للصحيفة، فإن مثل هذا "التبادل" يعتبره "العديد من الخبراء" أحد سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تؤكد أن مثل هذا الاحتمال غير وارد على المستوى السياسي.الناتو يطرح سيناريوهين لتطور الأزمة في أوكرانياوكتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن خيار التنازل عن مناطق لموسكو سيترتب عليه "تعزيز الحدود"، وهو ما سيكون مشابهًا للمثال التاريخي لألمانيا الغربية، التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في عام 1955.وفي وقت سابق، طرح الأمين العام لحلف شمال الأطلس، ينس ستولتنبرغ، سيناريوهين لتطور الصراع في أوكرانيا، أحدهما سلبي لكييف، داعيًا إلى منع هزيمة أوكرانيا وزيادة الإمدادات العسكرية.وأضاف: "الحل الوحيد، الفرصة لتحقيق سلام مستقر في أوكرانيا، هي أن تكون هناك قوات مسلحة قوية، وعدم منحهم (روسيا) الفوز".الخارجية الروسية: خطط السويد لإنشاء قاعدة للناتو في جزيرة غوتلاند "استفزازية"المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا
الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: نقاش داخل "الناتو" حول ضم أوكرانيا إلى الحلف مقابل تنازلات إقليمية

12:22 GMT 05.04.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
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وذكرت صحيفة إيطالية نقلا عن مصادرها أنه داخل حلف شمال الأطلسي، تجري مناقشة غير رسمية لإمكانية تقديم كييف تنازلات إقليمية مقابل إجراء سريع لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.
وأوضحت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن خيار "الأراضي مقابل الأمن" يتلخص في ترك المناطق التي تسيطر عليها روسيا مع ضمان انضمام أوكرانيا الفوري إلى حلف شمال الأطلسي.

وقالت: "إنها ليست فرضية تمت مناقشتها رسميًا في قمة الناتو الأخيرة في بروكسل، لكنها بالتأكيد احتمال يتم تداوله في جميع المحادثات غير الرسمية، حتى في الأيام القليلة الماضية".

ووفقًا للصحيفة، فإن مثل هذا "التبادل" يعتبره "العديد من الخبراء" أحد سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تؤكد أن مثل هذا الاحتمال غير وارد على المستوى السياسي.
الناتو يطرح سيناريوهين لتطور الأزمة في أوكرانيا

وأشارت إلى أن هناك جدل آخر حول هذه النظرية يأخذ في الاعتبار إمكانية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو ما يثير قلق كبار المسؤولين الأوروبيين والإدارة الأمريكية نفسها. فقد أكد المرشح الرئاسي الأمريكي أنه ينوي إنهاء الأزمة الأوكرانية "في غمضة عين".

وكتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن خيار التنازل عن مناطق لموسكو سيترتب عليه "تعزيز الحدود"، وهو ما سيكون مشابهًا للمثال التاريخي لألمانيا الغربية، التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في عام 1955.
نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب وزير الخارجية الروسي: أي تهديد أمني من حلف الناتو لروسيا لن يمر دون رد
أمس, 03:42 GMT
وفي وقت سابق، طرح الأمين العام لحلف شمال الأطلس، ينس ستولتنبرغ، سيناريوهين لتطور الصراع في أوكرانيا، أحدهما سلبي لكييف، داعيًا إلى منع هزيمة أوكرانيا وزيادة الإمدادات العسكرية.

وتابع: "يمكن أن يكون هناك سيناريوهان، الأول أن يتمكن حلف شمال الأطلسي من زيادة المزيد من الدعم، وتعيد أوكرانيا المزيد من الأراضي، وثانيًا نحن لا نزيد الدعم، ومن ثم هناك خطر أن تستولي روسيا على المزيد من الأراضي، وسنجد أنفسنا في موقف أكثر خطورة".

وأضاف: "الحل الوحيد، الفرصة لتحقيق سلام مستقر في أوكرانيا، هي أن تكون هناك قوات مسلحة قوية، وعدم منحهم (روسيا) الفوز".
الخارجية الروسية: خطط السويد لإنشاء قاعدة للناتو في جزيرة غوتلاند "استفزازية"

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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