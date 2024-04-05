إيلون ماسك: غباء بايدن قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة

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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:30 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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البرنامج الصباحي
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
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11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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المقهى الثقافي
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إيلون ماسك: غباء بايدن قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة
إيلون ماسك: غباء بايدن قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة
سبوتنيك عربي
يعتقد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن غباء الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد يتسبب في نشوب حرب عالمية ثالثة. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T10:10+0000
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ولفت ماسك الانتباه إلى ما نشره مقدم البرامج السياسية، بين شابيرو، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي قال إن "بايدن سيثير حربا عالمية ثالثة بسبب غبائه المطلق والكامل".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة مستعدة لبدء حرب مباشرة ضد قوة نووية من خلال قبول أوكرانيا في الناتو.وعلق ماسك على تصريح شابيرو قائلاً: "هذا أمر خطير للغاية".كما شبه الملياردير الأمريكي، فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ببداية فيلم عن نهاية العالم النووية.وكتب ماسك في منشوره على منصة "إكس"، تعليقا على منشور بشأن خطاب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف: "الأمر يشبه حرفيا الطريقة التي يبدأ بها فيلم نهاية العالم النووية".
https://sputnikarabic.ae/20240317/ماسك-أوكرانيا-ستخسر-المزيد-من-الأشخاص-والأقاليم-إذا-لم-تبدأ-المفاوضات-1087058111.html
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العالم

إيلون ماسك: غباء بايدن قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة

10:10 GMT 05.04.2024
© AFP 2023 / MICHAEL GONZALEZرجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© AFP 2023 / MICHAEL GONZALEZ
تابعنا عبر
يعتقد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن غباء الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد يتسبب في نشوب حرب عالمية ثالثة.
ولفت ماسك الانتباه إلى ما نشره مقدم البرامج السياسية، بين شابيرو، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي قال إن "بايدن سيثير حربا عالمية ثالثة بسبب غبائه المطلق والكامل".
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة مستعدة لبدء حرب مباشرة ضد قوة نووية من خلال قبول أوكرانيا في الناتو.
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وعلق ماسك على تصريح شابيرو قائلاً: "هذا أمر خطير للغاية".
كما شبه الملياردير الأمريكي، فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ببداية فيلم عن نهاية العالم النووية.
وكتب ماسك في منشوره على منصة "إكس"، تعليقا على منشور بشأن خطاب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف: "الأمر يشبه حرفيا الطريقة التي يبدأ بها فيلم نهاية العالم النووية".
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