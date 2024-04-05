https://sputnikarabic.ae/20240405/إيلون-ماسك-غباء-بايدن-قد-يتسبب-في-حرب-عالمية-ثالثة-1087710914.html

إيلون ماسك: غباء بايدن قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة

إيلون ماسك: غباء بايدن قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة

سبوتنيك عربي

يعتقد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن غباء الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد يتسبب في نشوب حرب عالمية ثالثة. 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T10:10+0000

2024-04-05T10:10+0000

2024-04-05T10:10+0000

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067997676_0:0:1089:614_1920x0_80_0_0_6ad5e342610af692cb0d884e308446c0.jpg

ولفت ماسك الانتباه إلى ما نشره مقدم البرامج السياسية، بين شابيرو، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي قال إن "بايدن سيثير حربا عالمية ثالثة بسبب غبائه المطلق والكامل".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة مستعدة لبدء حرب مباشرة ضد قوة نووية من خلال قبول أوكرانيا في الناتو.وعلق ماسك على تصريح شابيرو قائلاً: "هذا أمر خطير للغاية".كما شبه الملياردير الأمريكي، فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ببداية فيلم عن نهاية العالم النووية.وكتب ماسك في منشوره على منصة "إكس"، تعليقا على منشور بشأن خطاب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف: "الأمر يشبه حرفيا الطريقة التي يبدأ بها فيلم نهاية العالم النووية".

https://sputnikarabic.ae/20240317/ماسك-أوكرانيا-ستخسر-المزيد-من-الأشخاص-والأقاليم-إذا-لم-تبدأ-المفاوضات-1087058111.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم