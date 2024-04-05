https://sputnikarabic.ae/20240405/إيلون-ماسك-غباء-بايدن-قد-يتسبب-في-حرب-عالمية-ثالثة-1087710914.html
إيلون ماسك: غباء بايدن قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة
إيلون ماسك: غباء بايدن قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة
سبوتنيك عربي
يعتقد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن غباء الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد يتسبب في نشوب حرب عالمية ثالثة. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T10:10+0000
2024-04-05T10:10+0000
2024-04-05T10:10+0000
العالم
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ولفت ماسك الانتباه إلى ما نشره مقدم البرامج السياسية، بين شابيرو، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي قال إن "بايدن سيثير حربا عالمية ثالثة بسبب غبائه المطلق والكامل".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة مستعدة لبدء حرب مباشرة ضد قوة نووية من خلال قبول أوكرانيا في الناتو.وعلق ماسك على تصريح شابيرو قائلاً: "هذا أمر خطير للغاية".كما شبه الملياردير الأمريكي، فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ببداية فيلم عن نهاية العالم النووية.وكتب ماسك في منشوره على منصة "إكس"، تعليقا على منشور بشأن خطاب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف: "الأمر يشبه حرفيا الطريقة التي يبدأ بها فيلم نهاية العالم النووية".
https://sputnikarabic.ae/20240317/ماسك-أوكرانيا-ستخسر-المزيد-من-الأشخاص-والأقاليم-إذا-لم-تبدأ-المفاوضات-1087058111.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إيلون ماسك: غباء بايدن قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة
يعتقد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن غباء الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد يتسبب في نشوب حرب عالمية ثالثة.
ولفت ماسك الانتباه إلى ما نشره مقدم البرامج السياسية، بين شابيرو، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي قال إن "بايدن سيثير حربا عالمية ثالثة بسبب غبائه المطلق والكامل".
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة مستعدة لبدء حرب مباشرة ضد قوة نووية من خلال قبول أوكرانيا في الناتو.
وعلق ماسك على تصريح شابيرو قائلاً: "هذا أمر خطير للغاية".
كما شبه الملياردير الأمريكي، فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ببداية فيلم عن نهاية العالم النووية.
وكتب ماسك في منشوره على منصة "إكس"، تعليقا على منشور بشأن خطاب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف: "الأمر يشبه حرفيا الطريقة التي يبدأ بها فيلم نهاية العالم النووية".