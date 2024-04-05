https://sputnikarabic.ae/20240405/الجيش-الروسي-يسيطر-على-طرق-إمداد-القوات-الأوكرانية-في-تشاسوف-يار-1087703858.html

الجيش الروسي يسيطر على طرق إمداد القوات الأوكرانية في تشاسوف يار

الجيش الروسي يسيطر على طرق إمداد القوات الأوكرانية في تشاسوف يار

سبوتنيك عربي

أفاد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن الجيش الروسي يقترب من السيطرة على جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في تشاسوف يار وتعطيل... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T06:56+0000

2024-04-05T06:56+0000

2024-04-05T06:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "لن أفترض بالقول أننا نسيطر بشكل كامل على جميع طرق توريد الإمدادات اللوجستية والدعم إلى تشاسوف يار، لكننا قريبون من ذلك".وأشار غاغين إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن السيطرة النارية الكاملة وعلى جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في المدينة.وأكد المستشار أن تحرير تشاسوف يار سيفتح الطريق أمام المزيد من التقدم للجيش الروسي في اتجاه كراماتورسك وسلافيانسك.ويوم أمس الخميس، أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة تشاسوف يار، سيرغي تشاوس، المعين من قبل كييف، بأن الوضع في تشاسوف يار، كان "الأصعب" بسبب تكثيف هجوم الجيش الروسي.وأفادت وزارة الدفاع الروسية في 2 أبريل/ نيسان الماضي، أن القوات الروسية على جبهة دونيتسك سيطرت على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات، على وجه الخصوص، في منطقة تشاسوف يار. وصدت القوات الروسية هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه، وبلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 250 عسكريا ودبابتين.

https://sputnikarabic.ae/20240402/مسؤول-في-دونيتسك-يكشف-خسارة-القوات-الأوكرانية-سيطرتها-الاستراتيجية-على-تشاسوف-يار-1087604895.html

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