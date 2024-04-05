https://sputnikarabic.ae/20240405/الجيش-الروسي-يسيطر-على-طرق-إمداد-القوات-الأوكرانية-في-تشاسوف-يار-1087703858.html
الجيش الروسي يسيطر على طرق إمداد القوات الأوكرانية في تشاسوف يار
الجيش الروسي يسيطر على طرق إمداد القوات الأوكرانية في تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
أفاد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن الجيش الروسي يقترب من السيطرة على جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في تشاسوف يار وتعطيل... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T06:56+0000
2024-04-05T06:56+0000
2024-04-05T06:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "لن أفترض بالقول أننا نسيطر بشكل كامل على جميع طرق توريد الإمدادات اللوجستية والدعم إلى تشاسوف يار، لكننا قريبون من ذلك".وأشار غاغين إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن السيطرة النارية الكاملة وعلى جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في المدينة.وأكد المستشار أن تحرير تشاسوف يار سيفتح الطريق أمام المزيد من التقدم للجيش الروسي في اتجاه كراماتورسك وسلافيانسك.ويوم أمس الخميس، أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة تشاسوف يار، سيرغي تشاوس، المعين من قبل كييف، بأن الوضع في تشاسوف يار، كان "الأصعب" بسبب تكثيف هجوم الجيش الروسي.وأفادت وزارة الدفاع الروسية في 2 أبريل/ نيسان الماضي، أن القوات الروسية على جبهة دونيتسك سيطرت على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات، على وجه الخصوص، في منطقة تشاسوف يار. وصدت القوات الروسية هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه، وبلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 250 عسكريا ودبابتين.
https://sputnikarabic.ae/20240402/مسؤول-في-دونيتسك-يكشف-خسارة-القوات-الأوكرانية-سيطرتها-الاستراتيجية-على-تشاسوف-يار-1087604895.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يسيطر على طرق إمداد القوات الأوكرانية في تشاسوف يار
أفاد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن الجيش الروسي يقترب من السيطرة على جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في تشاسوف يار وتعطيل لوجستياتها.
وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "لن أفترض بالقول أننا نسيطر بشكل كامل على جميع طرق توريد الإمدادات اللوجستية والدعم إلى تشاسوف يار، لكننا قريبون من ذلك".
وأضاف: "فنحن نقوم بتدمير القوافل التي تحمل الإمدادات اللوجستية، وأحيانًا أيضًا القوافل التي تسير بالتناوب على الطرق المؤدية إلى تشاسوف يار. ومن حيث المبدأ، فإن تعطيل الخدمات اللوجستية لإمداد مجموعة العدو في تشاسوف يار هو أيضًا مفتاح النصر".
وأشار غاغين إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن السيطرة النارية الكاملة وعلى جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في المدينة.
وتابع: "هناك عدة طرق. مدفعيتنا وطيراننا بدآ الآن في الوصول إلى هذه الطرق، وبفضل ذلك يمكن أن تفقد تشاسوف يار أهميتها كمحور نقل لتجمع القوات الأوكرانية في هذا الجزء من الجبهة. وهذا سيؤدي في النهاية إلى قطع إمداد القوات بالكامل".
وأكد المستشار أن تحرير تشاسوف يار سيفتح الطريق أمام المزيد من التقدم للجيش الروسي في اتجاه كراماتورسك وسلافيانسك.
ويوم أمس الخميس، أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة تشاسوف يار، سيرغي تشاوس، المعين من قبل كييف، بأن الوضع في تشاسوف يار، كان "الأصعب" بسبب تكثيف هجوم الجيش الروسي.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في 2 أبريل/ نيسان الماضي، أن القوات الروسية على جبهة دونيتسك سيطرت على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات، على وجه الخصوص، في منطقة تشاسوف يار. وصدت القوات الروسية هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه، وبلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 250 عسكريا ودبابتين.