https://sputnikarabic.ae/20240405/الدبابات-الروسية-تتزود-بأنظمة-حرب-إلكترونية-مضادة-للمسيرات-الأوكرانية-1087707168.html
الدبابات الروسية تتزود بأنظمة حرب إلكترونية مضادة للمسيرات الأوكرانية
الدبابات الروسية تتزود بأنظمة حرب إلكترونية مضادة للمسيرات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
حصلت الدبابات الروسية على نظام الحرب الإلكترونية القياسي لمواجهة الطائرات المسيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ماشينوسترايتيل"، الصحيفة الرسمية لشركة "أورال فاغون... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T08:25+0000
2024-04-05T08:25+0000
2024-04-05T08:25+0000
رصد عسكري
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وقالت الصحيفة: "في الوقت الحالي، المجموعة الجديدة من مهام الإنتاج هي تزويد المركبات المدرعة بتكنولوجيا جديدة. ويجري تركيب مجموعة من وسائل تقليل الكشف عن المركبات. كما يتم تجهيز المدرعات بمعدات الحرب الإلكترونية التي تهدف إلى مواجهة الطائرات المسيرة".تجدر الإشارة إلى أنه بناءً على نتائج الربع الأول من عام 2024، فقد نفذت الشركة بالكامل خطة حجوزات دفاع الدولة.وأضافت الصحيفة: "يواصل فريق الشركة بتزويد القوات بأحدث المعدات العسكرية على مدار الساعة. ويتم حل جميع مهام الإنتاج في "أورال فاغون زافود" بأسرع ما يمكن وبكفاءة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدبابات الروسية تتزود بأنظمة حرب إلكترونية مضادة للمسيرات الأوكرانية
حصلت الدبابات الروسية على نظام الحرب الإلكترونية القياسي لمواجهة الطائرات المسيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ماشينوسترايتيل"، الصحيفة الرسمية لشركة "أورال فاغون زافود".
وقالت الصحيفة: "في الوقت الحالي، المجموعة الجديدة من مهام الإنتاج هي تزويد المركبات المدرعة بتكنولوجيا جديدة. ويجري تركيب مجموعة من وسائل تقليل الكشف عن المركبات. كما يتم تجهيز المدرعات بمعدات الحرب الإلكترونية التي تهدف إلى مواجهة الطائرات المسيرة".
تجدر الإشارة إلى أنه بناءً على نتائج الربع الأول من عام 2024، فقد نفذت الشركة بالكامل خطة حجوزات دفاع الدولة.
وأضافت الصحيفة: "يواصل فريق الشركة بتزويد القوات بأحدث المعدات العسكرية على مدار الساعة. ويتم حل جميع مهام الإنتاج في "أورال فاغون زافود" بأسرع ما يمكن وبكفاءة.