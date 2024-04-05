https://sputnikarabic.ae/20240405/العدل-الإسرائيلية-تحقق-في-مزاعم-تعرضها-لاختراق-سيبراني-يشمل-الوصول-إلى-وثائق-سرية-1087734153.html

العدل الإسرائيلية تحقق في مزاعم تعرضها لاختراق سيبراني يشمل الوصول إلى وثائق سرية

العدل الإسرائيلية تحقق في مزاعم تعرضها لاختراق سيبراني يشمل الوصول إلى وثائق سرية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها تحقق في "حادث إلكتروني"، بعد أن زعمت مجموعة قراصنة مناهضة للحرب في قطاع غزة، أنها تمكنت من اختراق خوادم... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T20:36+0000

2024-04-05T20:36+0000

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وكتبت الوزارة عبر منصة "إكس"، أنه "منذ ساعات صباح اليوم، والخبراء في الوزارة وغيرهم يتابعون الحادث وتداعياته".وتابعت: "لا يزال نطاق المواد قيد المراجعة، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لفحص محتوى ونطاق الوثائق التي تم تسريبها ومصادرها".وأعلنت مجموعة تدعى "Anonymous for Justice" (مجهولون للعدالة) مسؤوليتها عن اختراق خوادم وزارة العدل الإسرائيلية، التي قالت إنه "شمل استرجاع ما يقرب من 300 غيغابايت من البيانات"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقالت الحركة عبر موقعها على الإنترنت، إنها ستواصل مهاجمة إسرائيل "حتى تتوقف الحرب في غزة".ونشرت المجموعة ملفات، قالت إنها حصلت عليها أثناء الاختراق السيبراني، مثل مستندات قانونية بما في ذلك مسودات الاتفاقيات الثنائية، والعقود التي تم تصنيفها على أنها سرية، بحسب قول المجموعة.وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيانها، أنها استعدت مسبقا لمثل هذا السيناريو، وأن عملياتها مستمرة دون انقطاع.وقالت مديرية الإنترنت الوطنية الإسرائيلية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنها تتوقع زيادة في محاولات الهجمات الإلكترونية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمناسبة "يوم القدس العالمي" في إيران، والذي يقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

https://sputnikarabic.ae/20240405/إعلام-دبلوماسيو-إسرائيل-يواجهون-تهديدات-متزايدة-بعد-قصف-القنصيلية-الإيرانية-في-دمشق-1087724943.html

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