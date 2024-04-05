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https://sputnikarabic.ae/20240405/العدل-الإسرائيلية-تحقق-في-مزاعم-تعرضها-لاختراق-سيبراني-يشمل-الوصول-إلى-وثائق-سرية-1087734153.html
العدل الإسرائيلية تحقق في مزاعم تعرضها لاختراق سيبراني يشمل الوصول إلى وثائق سرية
العدل الإسرائيلية تحقق في مزاعم تعرضها لاختراق سيبراني يشمل الوصول إلى وثائق سرية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها تحقق في "حادث إلكتروني"، بعد أن زعمت مجموعة قراصنة مناهضة للحرب في قطاع غزة، أنها تمكنت من اختراق خوادم... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T20:36+0000
2024-04-05T20:57+0000
إسرائيل
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وكتبت الوزارة عبر منصة "إكس"، أنه "منذ ساعات صباح اليوم، والخبراء في الوزارة وغيرهم يتابعون الحادث وتداعياته".وتابعت: "لا يزال نطاق المواد قيد المراجعة، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لفحص محتوى ونطاق الوثائق التي تم تسريبها ومصادرها".وأعلنت مجموعة تدعى "Anonymous for Justice" (مجهولون للعدالة) مسؤوليتها عن اختراق خوادم وزارة العدل الإسرائيلية، التي قالت إنه "شمل استرجاع ما يقرب من 300 غيغابايت من البيانات"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقالت الحركة عبر موقعها على الإنترنت، إنها ستواصل مهاجمة إسرائيل "حتى تتوقف الحرب في غزة".ونشرت المجموعة ملفات، قالت إنها حصلت عليها أثناء الاختراق السيبراني، مثل مستندات قانونية بما في ذلك مسودات الاتفاقيات الثنائية، والعقود التي تم تصنيفها على أنها سرية، بحسب قول المجموعة.وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيانها، أنها استعدت مسبقا لمثل هذا السيناريو، وأن عملياتها مستمرة دون انقطاع.وقالت مديرية الإنترنت الوطنية الإسرائيلية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنها تتوقع زيادة في محاولات الهجمات الإلكترونية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمناسبة "يوم القدس العالمي" في إيران، والذي يقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.
https://sputnikarabic.ae/20240405/إعلام-دبلوماسيو-إسرائيل-يواجهون-تهديدات-متزايدة-بعد-قصف-القنصيلية-الإيرانية-في-دمشق-1087724943.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

العدل الإسرائيلية تحقق في مزاعم تعرضها لاختراق سيبراني يشمل الوصول إلى وثائق سرية

20:36 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 20:57 GMT 05.04.2024)
© Fotolia / Artur Marciniecمخترق كمبيوتر
مخترق كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
مخترق كمبيوتر
© Fotolia / Artur Marciniec
تابعنا عبر
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها تحقق في "حادث إلكتروني"، بعد أن زعمت مجموعة قراصنة مناهضة للحرب في قطاع غزة، أنها تمكنت من اختراق خوادم الوزارة، والوصول إلى المئات من وحدات تخزين البيانات الإلكترونية.
وكتبت الوزارة عبر منصة "إكس"، أنه "منذ ساعات صباح اليوم، والخبراء في الوزارة وغيرهم يتابعون الحادث وتداعياته".
وتابعت: "لا يزال نطاق المواد قيد المراجعة، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لفحص محتوى ونطاق الوثائق التي تم تسريبها ومصادرها".
وأعلنت مجموعة تدعى "Anonymous for Justice" (مجهولون للعدالة) مسؤوليتها عن اختراق خوادم وزارة العدل الإسرائيلية، التي قالت إنه "شمل استرجاع ما يقرب من 300 غيغابايت من البيانات"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الحركة عبر موقعها على الإنترنت، إنها ستواصل مهاجمة إسرائيل "حتى تتوقف الحرب في غزة".
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
إعلام: دبلوماسيو إسرائيل يواجهون تهديدات متزايدة بعد قصف القنصلية الإيرانية في دمشق
15:23 GMT
ونشرت المجموعة ملفات، قالت إنها حصلت عليها أثناء الاختراق السيبراني، مثل مستندات قانونية بما في ذلك مسودات الاتفاقيات الثنائية، والعقود التي تم تصنيفها على أنها سرية، بحسب قول المجموعة.
وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيانها، أنها استعدت مسبقا لمثل هذا السيناريو، وأن عملياتها مستمرة دون انقطاع.
وقالت مديرية الإنترنت الوطنية الإسرائيلية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنها تتوقع زيادة في محاولات الهجمات الإلكترونية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمناسبة "يوم القدس العالمي" في إيران، والذي يقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصور20:54 GMTБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
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