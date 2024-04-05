https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تعثر-على-مدرعة-أزوفيت-الأوكرانية-1087720880.html
القوات الروسية تعثر على مدرعة "أزوفيت" الأوكرانية
القوات الروسية تعثر على مدرعة "أزوفيت" الأوكرانية
سبوتنيك عربي
عثر الجيش الروسي على مركبة "أزوفيت" المدرعة السيئة السمعة التابعة لفوج "آزوف" القومي المحظور في روسيا، واستخرجها. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T13:15+0000
2024-04-05T13:15+0000
2024-04-05T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2445eba94d686cdc457865239ca021de.jpg
تم تصميم "أزوفيت" في عام 2015، وتكلّف، وفقًا لمبتكريه، 5 ملايين دولار، ومع ذلك، تم تعليق الاختبارات والتطوير بسبب فضيحة مالية، حيث تبين أنه تم تركيب كاميرات اتصال داخلية عادية كأجهزة مراقبة على سيارة باهظة الثمن، وبسعر مبالغ فيه.وفتح مكتب المدعي العام العسكري وإدارة أمن الدولة قضية جنائية. وسرعان ما تمت سرقة "أزوفيت" من مطوريه في كييف، على الأرجح من مسلحي "آزوف"، الذين أخفوا المعدات في إحدى قواعدهم.ساعد السكان المحليون في العثور على "آزوفيت" بعد تحرير المنطقة من المسلحين.ووفقا للخبراء الروس، على الرغم من التسليح والدروع الخطيرة، فإن "أزوفيت" غير مناسبة للاستخدام في ظروف القتال.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تحرر-فوديانوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1087718518.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196259_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_147282e649b09dc1b370f287ab1c8270.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تعثر على مدرعة "أزوفيت" الأوكرانية
عثر الجيش الروسي على مركبة "أزوفيت" المدرعة السيئة السمعة التابعة لفوج "آزوف" القومي المحظور في روسيا، واستخرجها.
تم تصميم "أزوفيت" في عام 2015، وتكلّف، وفقًا لمبتكريه، 5 ملايين دولار، ومع ذلك، تم تعليق الاختبارات والتطوير بسبب فضيحة مالية، حيث تبين أنه تم تركيب كاميرات اتصال داخلية عادية كأجهزة مراقبة على سيارة باهظة الثمن، وبسعر مبالغ فيه.
وفتح مكتب المدعي العام العسكري وإدارة أمن الدولة قضية جنائية. وسرعان ما تمت سرقة "أزوفيت" من مطوريه في كييف، على الأرجح من مسلحي "آزوف"، الذين أخفوا المعدات في إحدى قواعدهم.
ساعد السكان المحليون في العثور على "آزوفيت" بعد تحرير المنطقة من المسلحين.
ووفقا للخبراء الروس، على الرغم من التسليح والدروع الخطيرة، فإن "أزوفيت" غير مناسبة للاستخدام في ظروف القتال.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.