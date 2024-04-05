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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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27 د
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ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
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شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
14:34 GMT
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عالم سبوتنيك
روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بنصيحة لإسرائيل
15:03 GMT
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تعثر-على-مدرعة-أزوفيت-الأوكرانية-1087720880.html
القوات الروسية تعثر على مدرعة "أزوفيت" الأوكرانية
القوات الروسية تعثر على مدرعة "أزوفيت" الأوكرانية
سبوتنيك عربي
عثر الجيش الروسي على مركبة "أزوفيت" المدرعة السيئة السمعة التابعة لفوج "آزوف" القومي المحظور في روسيا، واستخرجها. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T13:15+0000
2024-04-05T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم تصميم "أزوفيت" في عام 2015، وتكلّف، وفقًا لمبتكريه، 5 ملايين دولار، ومع ذلك، تم تعليق الاختبارات والتطوير بسبب فضيحة مالية، حيث تبين أنه تم تركيب كاميرات اتصال داخلية عادية كأجهزة مراقبة على سيارة باهظة الثمن، وبسعر مبالغ فيه.وفتح مكتب المدعي العام العسكري وإدارة أمن الدولة قضية جنائية. وسرعان ما تمت سرقة "أزوفيت" من مطوريه في كييف، على الأرجح من مسلحي "آزوف"، الذين أخفوا المعدات في إحدى قواعدهم.ساعد السكان المحليون في العثور على "آزوفيت" بعد تحرير المنطقة من المسلحين.ووفقا للخبراء الروس، على الرغم من التسليح والدروع الخطيرة، فإن "أزوفيت" غير مناسبة للاستخدام في ظروف القتال.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تحرر-فوديانوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1087718518.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تعثر على مدرعة "أزوفيت" الأوكرانية

13:15 GMT 05.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
عثر الجيش الروسي على مركبة "أزوفيت" المدرعة السيئة السمعة التابعة لفوج "آزوف" القومي المحظور في روسيا، واستخرجها.
تم تصميم "أزوفيت" في عام 2015، وتكلّف، وفقًا لمبتكريه، 5 ملايين دولار، ومع ذلك، تم تعليق الاختبارات والتطوير بسبب فضيحة مالية، حيث تبين أنه تم تركيب كاميرات اتصال داخلية عادية كأجهزة مراقبة على سيارة باهظة الثمن، وبسعر مبالغ فيه.
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
12:31 GMT
وفتح مكتب المدعي العام العسكري وإدارة أمن الدولة قضية جنائية. وسرعان ما تمت سرقة "أزوفيت" من مطوريه في كييف، على الأرجح من مسلحي "آزوف"، الذين أخفوا المعدات في إحدى قواعدهم.
ساعد السكان المحليون في العثور على "آزوفيت" بعد تحرير المنطقة من المسلحين.
ووفقا للخبراء الروس، على الرغم من التسليح والدروع الخطيرة، فإن "أزوفيت" غير مناسبة للاستخدام في ظروف القتال.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصور14:50 GMTБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
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