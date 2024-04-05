https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تنفذ-39-ضربة-جماعية-بأسلحة-طويلة-المدى-وعالية-الدقة-على-نقاط-استراتيجة-أوكرانية-1087717508.html
القوات الروسية تنفذ 39 ضربة مشتركة بأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة على نقاط استراتيجية أوكرانية
القوات الروسية تنفذ 39 ضربة مشتركة بأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة على نقاط استراتيجية أوكرانية
سبوتنيك عربي
صرحت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية، ردًا على محاولات كييف لإلحاق الضرر بصناعة النفط والغاز وقطاع الطاقة الروسي، نفذت 39 ضربة مشتركة على... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T12:15+0000
2024-04-05T12:15+0000
2024-04-05T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087424202_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_8ac05ec1cb5afab6118fbbe034847853.jpg
وقالت الدفاع الروسية في ملخص عمليتها في الفترة من 31 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل: "رداً على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمنشآت في قطاعي النفط والغاز والطاقة في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 39 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الأرض والجو ومركبات جوية دون طيار ضد منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا".أوضح البيان أنه "نتيجة للأعمال الناجحة التي قامت بها القوات الروسية في اتجاه دونيتسك، قامت بتحسين الوضع التكتيكي على طول خط المواجهة، وتصدت قواتنا لـ15 هجومًا مضادًا شنته مجموعات هجومية من الألوية الأوكرانية"، مشيرة إلى أن القوات الاوكرانية في هذا الاتجاه خسرت "أكثر من 2110 جنود وست دبابات و11 مركبة قتالية مدرعة و89 مركبة و40 مدفعا ميدانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240405/مشاهد-توثق-تصفية-جنود-أوكرانيين-لزملائهم-على-ضفاف-نهر-دنيبر-فيديو-1087713262.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087424202_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_c72b1804891e96249eb02527ad78a779.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تنفذ 39 ضربة مشتركة بأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة على نقاط استراتيجية أوكرانية
12:15 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 12:35 GMT 05.04.2024)
صرحت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية، ردًا على محاولات كييف لإلحاق الضرر بصناعة النفط والغاز وقطاع الطاقة الروسي، نفذت 39 ضربة مشتركة على أهداف في أوكرانيا.
وقالت الدفاع الروسية في ملخص عمليتها في الفترة من 31 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل: "رداً على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمنشآت في قطاعي النفط والغاز والطاقة في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 39 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الأرض والجو ومركبات جوية دون طيار ضد منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا".
وتابع البيان: "كذلك ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري، ومنشآت الدفاع الجوي، والترسانات، وقواعد الوقود، ومواقع الانتشار المؤقت للوحدات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
أوضح البيان أنه "نتيجة للأعمال الناجحة التي قامت بها القوات الروسية في اتجاه دونيتسك، قامت بتحسين الوضع التكتيكي على طول خط المواجهة، وتصدت قواتنا لـ15 هجومًا مضادًا شنته مجموعات هجومية من الألوية الأوكرانية"، مشيرة إلى أن القوات الاوكرانية في هذا الاتجاه خسرت "أكثر من 2110 جنود وست دبابات و11 مركبة قتالية مدرعة و89 مركبة و40 مدفعا ميدانيا".
ووفقا لبيان الدفاع فإنه "في اتجاه كوبيانسك، خلال الأسبوع تم صد 10 هجمات للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 270 عسكريًا ومركبتين مدرعتين و22 مركبة و13 مدفعية ميدانية، وتم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.