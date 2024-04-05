https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تنفذ-39-ضربة-جماعية-بأسلحة-طويلة-المدى-وعالية-الدقة-على-نقاط-استراتيجة-أوكرانية-1087717508.html

القوات الروسية تنفذ 39 ضربة مشتركة بأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة على نقاط استراتيجية أوكرانية

القوات الروسية تنفذ 39 ضربة مشتركة بأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة على نقاط استراتيجية أوكرانية

سبوتنيك عربي

صرحت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية، ردًا على محاولات كييف لإلحاق الضرر بصناعة النفط والغاز وقطاع الطاقة الروسي، نفذت 39 ضربة مشتركة على... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T12:15+0000

2024-04-05T12:15+0000

2024-04-05T12:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في ملخص عمليتها في الفترة من 31 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل: "رداً على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمنشآت في قطاعي النفط والغاز والطاقة في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 39 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الأرض والجو ومركبات جوية دون طيار ضد منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا".أوضح البيان أنه "نتيجة للأعمال الناجحة التي قامت بها القوات الروسية في اتجاه دونيتسك، قامت بتحسين الوضع التكتيكي على طول خط المواجهة، وتصدت قواتنا لـ15 هجومًا مضادًا شنته مجموعات هجومية من الألوية الأوكرانية"، مشيرة إلى أن القوات الاوكرانية في هذا الاتجاه خسرت "أكثر من 2110 جنود وست دبابات و11 مركبة قتالية مدرعة و89 مركبة و40 مدفعا ميدانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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