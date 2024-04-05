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لجنة التحقيق الروسية: نحقق في تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-المسلحة-الروسية-تواصل-التقدم-على-محور-أفدييفكا-1087702676.html
القوات المسلحة الروسية تواصل التقدم على محور أفدييفكا
القوات المسلحة الروسية تواصل التقدم على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
صرح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن الجيش الروسي يتقدم بسرعة في اتجاه أفدييفكا والقوات الأوكرانية تفقد مواقعها وتحصيناتها يوميًا. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T05:06+0000
2024-04-05T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "في الواقع، نتلقى كل يوم تقاريرعن الاستيلاء على معقل آخر للعدو أو تدميره، أو الاستيلاء على منطقة أخرى".ووفقًا لغاغي، فإن القوات الأوكرانية لم تكن مستعدة للتراجع إلى خطوط الدفاع الاحتياطية "ببساطة لم تكن موجودة". ونتيجة لذلك، أشار إلى أن قوات كييف تضطر إلى التراجع إلى الحقول المعاقل غير المجهزة للدفاع، حيث لا يستطيعون البقاء هناك لفترة طويلة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240404/السلطات-الأوكرانية-تكشف-عن-الوضع-في-تشاسوف-يار--1087698563.html
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روسيا

القوات المسلحة الروسية تواصل التقدم على محور أفدييفكا

05:06 GMT 05.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
صرح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن الجيش الروسي يتقدم بسرعة في اتجاه أفدييفكا والقوات الأوكرانية تفقد مواقعها وتحصيناتها يوميًا.
وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "في الواقع، نتلقى كل يوم تقاريرعن الاستيلاء على معقل آخر للعدو أو تدميره، أو الاستيلاء على منطقة أخرى".

وأضاف: "كانوا يعتبرون أفدييفكا آخر حصن وأنهم لن يستسلموا أبدًا. وكانوا يؤمنون بها حقا. لقد اعتقدوا حقًا أن أسيادهم في الناتو سيزودونهم باستمرار بالذخيرة والمال والمعدات، وأن بعض المرتزقة سيصلون. ولكن هذا لم يحدث".

ووفقًا لغاغي، فإن القوات الأوكرانية لم تكن مستعدة للتراجع إلى خطوط الدفاع الاحتياطية "ببساطة لم تكن موجودة". ونتيجة لذلك، أشار إلى أن قوات كييف تضطر إلى التراجع إلى الحقول المعاقل غير المجهزة للدفاع، حيث لا يستطيعون البقاء هناك لفترة طويلة.

وحرر الجيش الروسي أفدييفكا، الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، التي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، في 17 فبراير/ شباط.

مجنزرة أم تي أل بي الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السلطات الأوكرانية تكشف عن الوضع في تشاسوف يار
أمس, 20:35 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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