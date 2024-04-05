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ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
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ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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مرايا العلوم
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
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من الملعب
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
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شؤون عسكرية
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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https://sputnikarabic.ae/20240405/انقلاب-دوران-تيار-الهواء-العملاق-حول-دائرة-القطب-الشمالي-فيديو--1087717716.html
انقلاب دوران تيار الهواء العملاق حول دائرة القطب الشمالي... فيديو
انقلاب دوران تيار الهواء العملاق حول دائرة القطب الشمالي... فيديو
سبوتنيك عربي
عكس تيار كبير من الهواء المنتشر يسمى بـ"الدوامة القطبية الشمالية" مساره تمامًا، ويدور الآن "للخلف"، ومع هبوب الرياح الآن شرقًا، يحاول العلماء التنبؤ بالتأثير... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T12:19+0000
2024-04-05T12:19+0000
مجتمع
علوم
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قبل البدء في تصور الانهيار المفاجئ لأنظمة الطقس على كوكبنا، فإن هذه الانعكاسات ليست غير عادية، ورغم أن قوة الرياح المعكوسة جذبت الانتباه، إلا أن هذا ليس الانعكاس الأول هذا العام، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت".خلال أشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي، تتباطأ رياح الدوامة وتبدأ بالدوران شرقًا (في اتجاه عقارب الساعة حول القطب الشمالي) أيضًا.وذكرت عالمة المناخ إيمي بتلر، من المركز الوطني للمحيطات، فإن الانعكاسات من الغرب إلى الشرق خلال أشهر الشتاء يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة، والقليل منها يكون دراماتيكيًا مثل الذي شهدناه في مارس / آذار 2024، وإنه من بين أقوى ستة انعكاسات منذ عام 1979، حسبما ذكرت عالمة المناخ إيمي بتلر من المركز الوطني للمحيطات.ومع ذلك، في بعض الأحيان، تقوم موجات جوية تسمى موجات روسبي بدفع الدوامة القطبية للأعلى وإضعافها، مما يتسبب في انسكاب بعض من هذا الهواء البارد، ويُعرف هذا بحدث الاحترار المفاجئ في الستراتوسفير، وهو ما يحدث هنا، ويمكن أن يؤدي إلى نوبات برد على الأرض، ولكن ليس دائمًا.لا يزال الوقت مبكرًا لتحليل عواقب انعكاس الدوامة القطبية الأخير، لكن العلماء شهدوا بالفعل ارتفاعًا في مستويات الأوزون فوق القطب الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20240405/عيون-إلكترونية-العلماء-الروس-يبتكرون-جهازا-يساعد-المكفوفين-1087706096.html
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علوم
علوم

انقلاب دوران تيار الهواء العملاق حول دائرة القطب الشمالي... فيديو

12:19 GMT 05.04.2024
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورأرخبيل فرنسوا جوزيف بمنطقة القطب الشمالي
أرخبيل فرنسوا جوزيف بمنطقة القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
عكس تيار كبير من الهواء المنتشر يسمى بـ"الدوامة القطبية الشمالية" مساره تمامًا، ويدور الآن "للخلف"، ومع هبوب الرياح الآن شرقًا، يحاول العلماء التنبؤ بالتأثير الذي قد يحدثه ذلك على أنظمة الطقس في الأشهر المقبلة.
قبل البدء في تصور الانهيار المفاجئ لأنظمة الطقس على كوكبنا، فإن هذه الانعكاسات ليست غير عادية، ورغم أن قوة الرياح المعكوسة جذبت الانتباه، إلا أن هذا ليس الانعكاس الأول هذا العام، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت".
خلال أشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي، تتباطأ رياح الدوامة وتبدأ بالدوران شرقًا (في اتجاه عقارب الساعة حول القطب الشمالي) أيضًا.
وذكرت عالمة المناخ إيمي بتلر، من المركز الوطني للمحيطات، فإن الانعكاسات من الغرب إلى الشرق خلال أشهر الشتاء يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة، والقليل منها يكون دراماتيكيًا مثل الذي شهدناه في مارس / آذار 2024، وإنه من بين أقوى ستة انعكاسات منذ عام 1979، حسبما ذكرت عالمة المناخ إيمي بتلر من المركز الوطني للمحيطات.
عيون زرقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
مجتمع
عيون إلكترونية... العلماء الروس يبتكرون جهازا يساعد المكفوفين
08:01 GMT
وكما وصفت ريبيكا ليندسي، عالمة المناخ في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن أحداث الستراتوسفير هذا الشتاء لم تكن نموذجية على الإطلاق، حيث قدمت "الكثير من الدراما" لإبقاء الباحثين مشغولين حتى يعود الهواء إلى الدورة الغربية في الأسابيع التالية.
ومع ذلك، في بعض الأحيان، تقوم موجات جوية تسمى موجات روسبي بدفع الدوامة القطبية للأعلى وإضعافها، مما يتسبب في انسكاب بعض من هذا الهواء البارد، ويُعرف هذا بحدث الاحترار المفاجئ في الستراتوسفير، وهو ما يحدث هنا، ويمكن أن يؤدي إلى نوبات برد على الأرض، ولكن ليس دائمًا.
لا يزال الوقت مبكرًا لتحليل عواقب انعكاس الدوامة القطبية الأخير، لكن العلماء شهدوا بالفعل ارتفاعًا في مستويات الأوزون فوق القطب الشمالي.
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