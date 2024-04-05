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إحاطة سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية حول نشاط نظام كييف الإرهابي... فيديو
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https://sputnikarabic.ae/20240405/تطوير-مواد-جديدة-تجعل-السفن-الروسية-غير-مرئية-1087704885.html
تطوير مواد جديدة تجعل السفن الروسية "غير مرئية"
تطوير مواد جديدة تجعل السفن الروسية "غير مرئية"
سبوتنيك عربي
يقوم مركز أبحاث "كريلوف" الحكومي بتطوير مواد خارقة من شأنها أن تجعل سفن البحرية الروسية غير مرئية لمعدات الكشف، ويتم استخدام خبرة العمليات الخاصة في عملية... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T07:38+0000
2024-04-05T07:38+0000
رصد عسكري
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أشار المدير العلمي لمركز "كريلوف"، فاليري بولوفينكين، إلى أن "الحل الأكثر جذرية يرتبط بتصنيع ما يسمى بالمواد الخارقة، أو المواد الذكية، حيث تدور أي إشارة كشف موقع حول الجسم وتذهب بعيدا دون أن تنعكس عليه". ولذلك، ركز الخبراء اهتمامهم في المقام الأول على دراسة هذه المجالات الفيزيائية ووسائل الحد من مؤشراتها.ووفقا لبولوفينكين، أظهرت العملية الخاصة أنه بغض النظر عن نوع الأسلحة، فإن مدى ضعف الجسم يتم تحديده من خلال المجالات المادية لنصف الكرة العلوي (البنية الفوقية)، وهي المجالات الكهرومغناطيسية والمغناطيسية والكهربائية والبصرية ومجالات الموقع.ويقوم مركز "كريلوف" حاليا بدراسة هذه المجالات ووسائل تقليل مؤشراتها.
https://sputnikarabic.ae/20240317/المشروع-18065-سفينة-روسية-ترصد-الموجات-الصوتية-والإلكترونية-للسفن-والغواصات-1087085727.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

تطوير مواد جديدة تجعل السفن الروسية "غير مرئية"

07:38 GMT 05.04.2024
© Sputnik . ALEXANDER MELENIKOV / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حربية روسية
سفينة حربية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© Sputnik . ALEXANDER MELENIKOV
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الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يقوم مركز أبحاث "كريلوف" الحكومي بتطوير مواد خارقة من شأنها أن تجعل سفن البحرية الروسية غير مرئية لمعدات الكشف، ويتم استخدام خبرة العمليات الخاصة في عملية التطوير هذه.
أشار المدير العلمي لمركز "كريلوف"، فاليري بولوفينكين، إلى أن "الحل الأكثر جذرية يرتبط بتصنيع ما يسمى بالمواد الخارقة، أو المواد الذكية، حيث تدور أي إشارة كشف موقع حول الجسم وتذهب بعيدا دون أن تنعكس عليه". ولذلك، ركز الخبراء اهتمامهم في المقام الأول على دراسة هذه المجالات الفيزيائية ووسائل الحد من مؤشراتها.
الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
"المشروع 18065".. سفينة روسية ترصد الموجات الصوتية والإلكترونية للسفن والغواصات
17 مارس, 18:11 GMT
ووفقا لبولوفينكين، أظهرت العملية الخاصة أنه بغض النظر عن نوع الأسلحة، فإن مدى ضعف الجسم يتم تحديده من خلال المجالات المادية لنصف الكرة العلوي (البنية الفوقية)، وهي المجالات الكهرومغناطيسية والمغناطيسية والكهربائية والبصرية ومجالات الموقع.
ويقوم مركز "كريلوف" حاليا بدراسة هذه المجالات ووسائل تقليل مؤشراتها.
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