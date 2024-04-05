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لجنة التحقيق الروسية: نحقق في تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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https://sputnikarabic.ae/20240405/تقرير-إسرائيل-تزعم-أن-لديها-معلومات-استخباراتية-عن-هجوم-إيراني-محتمل-1087703273.html
تقرير: إسرائيل تزعم أن لديها معلومات استخباراتية عن هجوم إيراني محتمل
تقرير: إسرائيل تزعم أن لديها معلومات استخباراتية عن هجوم إيراني محتمل
سبوتنيك عربي
أفاد موقع أمريكي بأن مسؤولين إسرائيليين قالو إن لديهم معلومات استخباراتية، تشير إلى أن إيران قد تهاجم إسرائيل من أراضيها بالصواريخ أو الطائرات دون طيار في... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T06:09+0000
2024-04-05T06:09+0000
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وأشار أحد المصادر للموقع إلى أن هذه المسألة نوقشت بالتفصيل خلال محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس البنتاغون لويد أوست، يوم الأربعاء.وكتب: "يقول المسؤولون الإسرائيليون إن لديهم معلومات استخباراتية تظهر أن إيران يمكن أن تهاجم إسرائيل من أراضيها باستخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى أو صواريخ كروز أو طائرات دون طيار".البيت الأبيض: واشنطن قلقة من احتمالات اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وإيرانوتابع: "هدد المسؤولون الإيرانيون علنًا بالانتقام من إسرائيل بسبب الهجوم الذي أدى إلى مقتل مسؤول إيراني كبير. وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية تشعران بقلق بالغ من أن إيران تستعد لهجوم وشيك".وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، شنّت إسرائيل غارة جوية على الملحق القنصلي للسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدمير المبنى.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن 7 من أعضائه قتلوا في الهجوم، بينهم اثنان من القادة، وبحسب ما ورد، فقد حذرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إسرائيل من انتقام محتمل من إيران.تصويت... كيف سيكون رد إيران على استهداف قنصليتها في دمشق ومقتل 7 من مستشاريها العسكريين؟وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الاثنين الماضي، أن إسرائيل وجّهت ضربة جوية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.نتنياهو: إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها دفاعيا وهجوميا ونعرف كيف نحمي أنفسنا
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العالم, إيران, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
العالم, إيران, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم

تقرير: إسرائيل تزعم أن لديها معلومات استخباراتية عن هجوم إيراني محتمل

06:09 GMT 05.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadikiتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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أفاد موقع أمريكي بأن مسؤولين إسرائيليين قالو إن لديهم معلومات استخباراتية، تشير إلى أن إيران قد تهاجم إسرائيل من أراضيها بالصواريخ أو الطائرات دون طيار في أعقاب الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا.
وأشار أحد المصادر للموقع إلى أن هذه المسألة نوقشت بالتفصيل خلال محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس البنتاغون لويد أوست، يوم الأربعاء.

وأوضح للموقع أن الوزيرين ناقشا إجراءات التنسيق والاستعداد لسيناريوهات التصعيد نتيجة انتقام إيراني محتمل.

وكتب: "يقول المسؤولون الإسرائيليون إن لديهم معلومات استخباراتية تظهر أن إيران يمكن أن تهاجم إسرائيل من أراضيها باستخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى أو صواريخ كروز أو طائرات دون طيار".
البيت الأبيض: واشنطن قلقة من احتمالات اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وإيران
وتابع: "هدد المسؤولون الإيرانيون علنًا بالانتقام من إسرائيل بسبب الهجوم الذي أدى إلى مقتل مسؤول إيراني كبير. وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية تشعران بقلق بالغ من أن إيران تستعد لهجوم وشيك".

وبحسب موقع "أكسيوس" نقلا عن المسؤولين، فإن الجانب الإسرائيلي أبلغ الولايات المتحدة الأمريكية أنه إذا شنت إيران هجومًا من أراضيها ضد إسرائيل ردًا على الضربة في سوريا، فإن ذلك سيؤدي إلى "رد قوي" من إسرائيل وسينقل الصراع الحالي إلى مستوى جديد.

رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
رئاسة أركان الجيش الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا جراء هجومها على قنصليتنا في دمشق
أمس, 11:41 GMT
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، شنّت إسرائيل غارة جوية على الملحق القنصلي للسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدمير المبنى.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن 7 من أعضائه قتلوا في الهجوم، بينهم اثنان من القادة، وبحسب ما ورد، فقد حذرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إسرائيل من انتقام محتمل من إيران.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال في تصريحات له، تعليقا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، إنه "على الصهاينة أن يعلموا أنهم لن يحققوا أهدافهم الشريرة بمثل هذه التصرفات اللاإنسانية، وهم يشهدون يوما بعد يوم تعزيز جبهة المقاومة واشمئزاز وكراهية الأمم الحرة لطبيعتها غير الشرعية"، مؤكدا أن "هذه الجريمة الجبانة لن تمر دون رد".

تصويت... كيف سيكون رد إيران على استهداف قنصليتها في دمشق ومقتل 7 من مستشاريها العسكريين؟
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الاثنين الماضي، أن إسرائيل وجّهت ضربة جوية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.

يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.
نتنياهو: إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها دفاعيا وهجوميا ونعرف كيف نحمي أنفسنا
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