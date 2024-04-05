https://sputnikarabic.ae/20240405/تقرير-إسرائيل-تزعم-أن-لديها-معلومات-استخباراتية-عن-هجوم-إيراني-محتمل-1087703273.html

تقرير: إسرائيل تزعم أن لديها معلومات استخباراتية عن هجوم إيراني محتمل

تقرير: إسرائيل تزعم أن لديها معلومات استخباراتية عن هجوم إيراني محتمل

سبوتنيك عربي

أفاد موقع أمريكي بأن مسؤولين إسرائيليين قالو إن لديهم معلومات استخباراتية، تشير إلى أن إيران قد تهاجم إسرائيل من أراضيها بالصواريخ أو الطائرات دون طيار في... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T06:09+0000

2024-04-05T06:09+0000

2024-04-05T06:09+0000

العالم

إيران

إسرائيل

أخبار سوريا اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/02/1087606868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1fb035139faaa3cf6664ddf22b810b4f.jpg

وأشار أحد المصادر للموقع إلى أن هذه المسألة نوقشت بالتفصيل خلال محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس البنتاغون لويد أوست، يوم الأربعاء.وكتب: "يقول المسؤولون الإسرائيليون إن لديهم معلومات استخباراتية تظهر أن إيران يمكن أن تهاجم إسرائيل من أراضيها باستخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى أو صواريخ كروز أو طائرات دون طيار".البيت الأبيض: واشنطن قلقة من احتمالات اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وإيرانوتابع: "هدد المسؤولون الإيرانيون علنًا بالانتقام من إسرائيل بسبب الهجوم الذي أدى إلى مقتل مسؤول إيراني كبير. وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية تشعران بقلق بالغ من أن إيران تستعد لهجوم وشيك".وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، شنّت إسرائيل غارة جوية على الملحق القنصلي للسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدمير المبنى.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن 7 من أعضائه قتلوا في الهجوم، بينهم اثنان من القادة، وبحسب ما ورد، فقد حذرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إسرائيل من انتقام محتمل من إيران.تصويت... كيف سيكون رد إيران على استهداف قنصليتها في دمشق ومقتل 7 من مستشاريها العسكريين؟وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الاثنين الماضي، أن إسرائيل وجّهت ضربة جوية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.نتنياهو: إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها دفاعيا وهجوميا ونعرف كيف نحمي أنفسنا

https://sputnikarabic.ae/20240404/رئاسة-أركان-الجيش-الإيراني-إسرائيل-ستدفع-ثمنا-باهظا-جراء-هجومها-على-قنصليتنا-في-دمشق-1087682626.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم