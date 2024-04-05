https://sputnikarabic.ae/20240405/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-قبالة-سواحل-مملكة-تونغا-في-المحيط-الهادي-1087734923.html
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا في المحيط الهادي
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا في المحيط الهادي
سبوتنيك عربي
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الجمعة، بتسجيل وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل مملكة تونغا. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T22:08+0000
2024-04-05T22:08+0000
2024-04-05T22:08+0000
العالم
زلزال
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موسكو- سبوتنيك. وأشار المركز في بيانه إلى أن مركز الهزات الأرضية وقع على بعد 57 كيلومترا شمال غرب مدينة نيافو التي يبلغ عدد سكانها 4.3 ألف نسمة في الساعة 20.32 بالتوقيت العالمي (23.32 بتوقيت موسكو).ووفقا للمركز، كانت بؤرة الزلزال على عمق 116 كيلومترا.وتقع "تونغا"، وهي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة منها 52 فقط مأهولة بالسكان في جنوب المحيط الهادئ، وتمتد على مسافة نحو 800 كم من الشمال إلى الجنوب، وتقع في نحو ثلث المسافة بين نيوزيلندا وهاواي.
https://sputnikarabic.ae/20240404/زلزال-بقوة-60-ريختر-يضرب-قبالة-ساحل-مدينة-فوكوشيما-اليابانية-1087666788.html
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العالم, زلزال, المحيط الهادئ
العالم, زلزال, المحيط الهادئ
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا في المحيط الهادي
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الجمعة، بتسجيل وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل مملكة تونغا.
موسكو- سبوتنيك. وأشار المركز في بيانه إلى أن مركز الهزات الأرضية وقع على بعد 57 كيلومترا شمال غرب مدينة نيافو التي يبلغ عدد سكانها 4.3 ألف نسمة في الساعة 20.32 بالتوقيت العالمي (23.32 بتوقيت موسكو).
وتقع "تونغا"، وهي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة منها 52 فقط مأهولة بالسكان في جنوب المحيط الهادئ، وتمتد على مسافة نحو 800 كم من الشمال إلى الجنوب، وتقع في نحو ثلث المسافة بين نيوزيلندا وهاواي.