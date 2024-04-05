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https://sputnikarabic.ae/20240405/طوفان-الأحرار-حملة-لدعم-المحتوى-الفلسطيني-عبر-منصات-التواصل-الاجتماعي-1087720136.html
"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي
"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي
سبوتنيك عربي
أطلقت اللجنة الإعلامية ليوم "القدس العالمي" في سوريا، اليوم الجمعة، حملة تغريد على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "طوفان الأحرار" نصرة لأهل غزة، بالتزامن مع... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T13:18+0000
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جاء ذلك خلال مأدبة إفطار أقيمت على مشارف مخيم "اليرموك" للاجئين الفلسطينيين بدمشق، وبحضور قامات فنية فلسطينية يتقدمهم الفنانان الفلسطينيان السوريان، تيسير إدريس، ومحمود خليلي.وأكد المتحدث الإعلامي باسم الحملة الترويجية ليوم "القدس العالمي" في سوريا، كمال عبد الله، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الحملة تستهدف التأكيد على أهمية التعبير عن القضية الفلسطينية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإيصال المحتوى الفلسطيني إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين حول العالم".وأضاف عبد الله: "نتطلع إلى تحريك الشارع والضغط على حكومات الدول الداعمة للاحتلال خاصة في ظل انحياز هذه المنصات إلى الاحتلال بشكل فاضح ومحاربتها للمحتوى الفلسطيني عبر خوارزميات تروج للرواية الإسرائيلية دون غيرها"."الفنان والفن الفلسطيني هو سلاح بوجه الاحتلال الإسرائيلي"، بهذه الكلمات عبر الفنان الفلسطيني السوري، تيسير إدريس، عن دور الفن في معركة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الفنان قادر على إيصال رسالة وصوت إلى الآلاف عبر فنه سواء في المسرح أو السينما أو الدراما.وقال الفنان إدريس: "اليوم، القضية بحاجة إلى الفنانين الملتزمين ليجسدوا الحالة الاستثنائية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".من جانبه، اعتبر مسؤول اللجنة الإعلامية ليوم "القدس العالمي"، رامي حاج حسن، أن "هذه الحملة التي تنطلق اليوم لتؤكد على أن اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم قادرين على أن يكونوا جزءا من معركة طوفان الأقصى، من خلال دعم المقاومة على مواقع التواصل الاجتماعي وفضح الاحتلال وأدواته وإيصال فظاعة الجرائم، التي يرتكبها الاحتلال إلى مختلف شعوب العالم للضغط على هذا الاحتلال".وجاءت هذه الفعالية ضمن النشاطات، التي تنظمها الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا، بمناسبة يوم "القدس العالمي"، حيث تتزامن المناسبة هذا العام معالحرب الإسرائيليى على قطاع غزة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

13:18 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 14:29 GMT 05.04.2024)
© Sputnik . Wasel Hmeida"#طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل
#طوفان الأحرار... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida
تابعنا عبر
حصري
أطلقت اللجنة الإعلامية ليوم "القدس العالمي" في سوريا، اليوم الجمعة، حملة تغريد على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "طوفان الأحرار" نصرة لأهل غزة، بالتزامن مع انطلاق الحملة في كل من الأراضي الفلسطينية ولبنان والعراق وإيران واليمن.
جاء ذلك خلال مأدبة إفطار أقيمت على مشارف مخيم "اليرموك" للاجئين الفلسطينيين بدمشق، وبحضور قامات فنية فلسطينية يتقدمهم الفنانان الفلسطينيان السوريان، تيسير إدريس، ومحمود خليلي.

وأعلنت اللجنة انطلاق الحملة بهدف حشد الجهود على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"إيصال صوت الأطفال والنساء والشيوخ الذين يستشهدون بالقنابل والصواريخ الأمريكية على أيدي جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب قولهم.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الحملة الترويجية ليوم "القدس العالمي" في سوريا، كمال عبد الله، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الحملة تستهدف التأكيد على أهمية التعبير عن القضية الفلسطينية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإيصال المحتوى الفلسطيني إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين حول العالم".
© Sputnik . Wasel Hmeida"#طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل
#طوفان الأحرار... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
"#طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل
© Sputnik . Wasel Hmeida
وأضاف عبد الله: "نتطلع إلى تحريك الشارع والضغط على حكومات الدول الداعمة للاحتلال خاصة في ظل انحياز هذه المنصات إلى الاحتلال بشكل فاضح ومحاربتها للمحتوى الفلسطيني عبر خوارزميات تروج للرواية الإسرائيلية دون غيرها".

وأشار المتحدث الإعلامي باسم الحملة إلى أن "المواطن العادي في غزة، غدا اليوم مراسل ميداني وناقل للحدث من خلال عدسة هاتفه المحمول يوثق فيها كل جرائم الاحتلال، الذي لم ينفك عن استهداف الصحفيين والمراسلين بالقصف والقنص هم وعائلاتهم خشية نقلهم الحقيقة وفي محاولة لإسكات صوتهم".

"الفنان والفن الفلسطيني هو سلاح بوجه الاحتلال الإسرائيلي"، بهذه الكلمات عبر الفنان الفلسطيني السوري، تيسير إدريس، عن دور الفن في معركة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الفنان قادر على إيصال رسالة وصوت إلى الآلاف عبر فنه سواء في المسرح أو السينما أو الدراما.
© Sputnik . Wasel Hmeida"#طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل
#طوفان الأحرار... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
"#طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل
© Sputnik . Wasel Hmeida
وقال الفنان إدريس: "اليوم، القضية بحاجة إلى الفنانين الملتزمين ليجسدوا الحالة الاستثنائية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".

كما وجّه إدريس نداء إلى الشعوب العربية والإسلامية بـ"ضرورة التحرك والنزول إلى الشوارع للضغط على هذا العدو لإيقاف حربه على المدنيين في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 32 ألف شهيد جلهم من النساء والأطفال وكبار السن".

من جانبه، اعتبر مسؤول اللجنة الإعلامية ليوم "القدس العالمي"، رامي حاج حسن، أن "هذه الحملة التي تنطلق اليوم لتؤكد على أن اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم قادرين على أن يكونوا جزءا من معركة طوفان الأقصى، من خلال دعم المقاومة على مواقع التواصل الاجتماعي وفضح الاحتلال وأدواته وإيصال فظاعة الجرائم، التي يرتكبها الاحتلال إلى مختلف شعوب العالم للضغط على هذا الاحتلال".
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

&quot;طوفان الأحرار&quot;... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

&quot;طوفان الأحرار&quot;... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

&quot;طوفان الأحرار&quot;... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

&quot;طوفان الأحرار&quot;... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

&quot;طوفان الأحرار&quot;... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

&quot;طوفان الأحرار&quot;... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

&quot;طوفان الأحرار&quot;... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

1/7
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

2/7
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

3/7
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

4/7
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

5/7
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

6/7
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

7/7
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

وجاءت هذه الفعالية ضمن النشاطات، التي تنظمها الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا، بمناسبة يوم "القدس العالمي"، حيث تتزامن المناسبة هذا العام معالحرب الإسرائيليى على قطاع غزة.
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