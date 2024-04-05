https://sputnikarabic.ae/20240405/طوفان-الأحرار-حملة-لدعم-المحتوى-الفلسطيني-عبر-منصات-التواصل-الاجتماعي-1087720136.html

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

"طوفان الأحرار"... حملة لدعم المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي

سبوتنيك عربي

أطلقت اللجنة الإعلامية ليوم "القدس العالمي" في سوريا، اليوم الجمعة، حملة تغريد على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "طوفان الأحرار" نصرة لأهل غزة، بالتزامن مع... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T13:18+0000

2024-04-05T13:18+0000

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جاء ذلك خلال مأدبة إفطار أقيمت على مشارف مخيم "اليرموك" للاجئين الفلسطينيين بدمشق، وبحضور قامات فنية فلسطينية يتقدمهم الفنانان الفلسطينيان السوريان، تيسير إدريس، ومحمود خليلي.وأكد المتحدث الإعلامي باسم الحملة الترويجية ليوم "القدس العالمي" في سوريا، كمال عبد الله، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الحملة تستهدف التأكيد على أهمية التعبير عن القضية الفلسطينية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإيصال المحتوى الفلسطيني إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين حول العالم".وأضاف عبد الله: "نتطلع إلى تحريك الشارع والضغط على حكومات الدول الداعمة للاحتلال خاصة في ظل انحياز هذه المنصات إلى الاحتلال بشكل فاضح ومحاربتها للمحتوى الفلسطيني عبر خوارزميات تروج للرواية الإسرائيلية دون غيرها"."الفنان والفن الفلسطيني هو سلاح بوجه الاحتلال الإسرائيلي"، بهذه الكلمات عبر الفنان الفلسطيني السوري، تيسير إدريس، عن دور الفن في معركة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الفنان قادر على إيصال رسالة وصوت إلى الآلاف عبر فنه سواء في المسرح أو السينما أو الدراما.وقال الفنان إدريس: "اليوم، القضية بحاجة إلى الفنانين الملتزمين ليجسدوا الحالة الاستثنائية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".من جانبه، اعتبر مسؤول اللجنة الإعلامية ليوم "القدس العالمي"، رامي حاج حسن، أن "هذه الحملة التي تنطلق اليوم لتؤكد على أن اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم قادرين على أن يكونوا جزءا من معركة طوفان الأقصى، من خلال دعم المقاومة على مواقع التواصل الاجتماعي وفضح الاحتلال وأدواته وإيصال فظاعة الجرائم، التي يرتكبها الاحتلال إلى مختلف شعوب العالم للضغط على هذا الاحتلال".وجاءت هذه الفعالية ضمن النشاطات، التي تنظمها الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا، بمناسبة يوم "القدس العالمي"، حيث تتزامن المناسبة هذا العام معالحرب الإسرائيليى على قطاع غزة.

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