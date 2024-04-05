https://sputnikarabic.ae/20240405/عرض-عسكري-للفصائل-الفلسطينية-في-يوم-القدس-العالمي-بمخيم-اليرموك-في-دمشق-فيديو-وصور-1087727389.html

عرض عسكري للفصائل الفلسطينية في يوم "القدس العالمي" بمخيم "اليرموك" في دمشق... فيديو وصور

عرض عسكري للفصائل الفلسطينية في يوم "القدس العالمي" بمخيم "اليرموك" في دمشق... فيديو وصور

سبوتنيك عربي

عبر عرض عسكري لسراياها المقاتلة، أحيت الفصائل الفلسطينية المسلحة يوم "القدس العالمي" في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوب العاصمة السورية دمشق. 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T18:30+0000

2024-04-05T18:30+0000

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الاحتفال أقيم، ظهر اليوم الجمعة، تحت عنوان "طوفان الأحرار"، حضره قادة الفصائل والقوى الفلسطينية، وممثلين عن الأحزاب السورية والسفارة الإيرانية بدمشق و"حزب الله" اللبناني وفصائل عراقية، إلى جانب حشد جماهيري من الفلسطينيين والسوريين.وانطلق العرض العسكري بالنشيدين العربيين السوري والفلسطيني، بمشاركة السرايا العسكرية للفصائل، التي حملت أسماء المدن الفلسطينية في رسالة للتأكيد على التمسك بالأرض وجهوزية اللاجئ الفلسطيني لتحرير الأرض ورفع الظلم عن أبناء شعبه، خاصة في ظل الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.وتم تشكيل مسرح الاحتفال عبر لوحات جدارية ضخمة ملأت ساحة العرض، مجسدة صورًا تعبيرية عن صمود الشعب الفلسطيني، إضافة إلى صور مقاتلي الفصائل الفلسطينية الذي قضوا خلال عملية "طوفان الأقصى".وفي كلمة له، أكد أمين فرع دمشق لحزب "البعث العربي الاشتراكي" الحاكم في سوريا، حسام السمان، أن "الحزب ومنذ تأسيسه تبنى القضية الفلسطينية وجعلها محور نضاله وأعلن موقفه المبدئي منها كقضية قومية والقضية المركزية للأمة العربية".وعبّر السمان عن إدانة سوريا لما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي الغاشم على القنصلية الإيرانية بدمشق"، مؤكدًا وقوف بلاده إلى "جانب إيران إزاء ما تتعرض له من اعتداءات تعبر عن حالة الهيستريا التي يمرّ بها هذا الكيان جراء فشله الذريع في حربه على الشعب الفلسطيني في غزة"، بحسب قوله.

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