https://sputnikarabic.ae/20240405/ماكرون-لم-يكن-لدى-فرنسا-إرادة-لوقف-الإبادة-في-رواندا-1087708188.html

ماكرون: لم يكن لدى فرنسا "إرادة" لوقف الإبادة في رواندا

ماكرون: لم يكن لدى فرنسا "إرادة" لوقف الإبادة في رواندا

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس كان بإمكانها وقف الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 في رواندا مع حلفائها الغربيين والأفارقة، لكنها "لم تكن لديها... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T09:07+0000

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وحسب موقع "فرانس24"، قال مكتب ماكرون في بيان، إن الرئيس الفرنسي سينشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد المقبل، مع إحياء رواندا الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية.كما سيؤكد ماكرون مجدداً وقوف فرنسا إلى جانب رواندا والشعب الرواندي.يذكر أنه في عام 2021، خلال زيارة إلى رواندا الواقعة في وسط أفريقيا، اعترف ماكرون بـ"مسؤولية" فرنسا في الإبادة الجماعية التي خلفت أكثر من 800 ألف قتيل.ومنذ انتخابه لأول مرة في عام 2017، كلّف ماكرون بشكل خاص بإعداد تقرير حول دور فرنسا قبل الإبادة الجماعية وخلالها، وقرر فتح أرشيف البلاد للعامة.وكانت تقارير قد أشارت، في وقت سابق، إلى "المسؤوليات الجسيمة والمروعة" لفرنسا وتجاهل الرئيس الفرنسي حينذاك فرانسوا ميتران، جنوح حكومة الهوتو المدعومة آنذاك من باريس، إلى العنصرية والإبادة الجماعية.وكانت مسألة دور فرنسا قبل وخلال الإبادة الجماعية في رواندا، نقطة خلاف استمر سنوات وأدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين باريس وكيغالي، ولاحقا تم إعادتها في أعقاب سلسلة من الجهود الفرنسية لإصلاح العلاقات بين البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20220507/فرنسا-تحاكم-مسؤولا-سابقا-بتهم-الإبادة-الجماعية-في-رواندا-1061961357.html

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