https://sputnikarabic.ae/20240405/مسيرات-أوكرانية-تهاجم-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1087721350.html
مسيرات أوكرانية تهاجم محطة زابوروجيه للطاقة النووية
مسيرات أوكرانية تهاجم محطة زابوروجيه للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
هاجمت طائرات مسيّرة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، محطة زابوروجيه للطاقة النووية في منطقة ميناء الشحن ومحطة أكسجين النيتروجين، ولم يتم تسجيل أي ضرر للبنية... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T13:32+0000
2024-04-05T13:32+0000
2024-04-05T13:32+0000
رصد عسكري
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وقالت الخدمة الصحفية عبر "تلغرام": "في الآونة الأخيرة، تم تسجيل وصول طائرات عسكرية مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى المنطقة التي تقع فيها محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وعلى وجه الخصوص، تم رصد طائرات اليوم في مناطق ميناء الشحن ومحطة الأكسجين والنيتروجين رقم 2 من محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأضافت: "لم يتم تسجيل أي ضرر للبنية التحتية الحيوية أو انقطاع في تشغيل أنظمة المحطات النووية".وقال المكتب الصحفي: "نعلن مرة أخرى أن قصف المحطة نفسها والبنية التحتية لها أمر غير مقبول. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، مما يؤثر على التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية".وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، خمسة منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن". تتم صيانة المعدات وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.الخارجية الروسية: موسكو ستواصل حماية محطة زابوروجيه لمنع كييف والقيمين عليها من انتهاكها
https://sputnikarabic.ae/20240405/الخارجية-الروسية-تحذر-أوكرانيا-والغرب-من-مهاجمة-محطة-زابوروجيه-النووية-1087721143.html
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رصد عسكري
مسيرات أوكرانية تهاجم محطة زابوروجيه للطاقة النووية
هاجمت طائرات مسيّرة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، محطة زابوروجيه للطاقة النووية في منطقة ميناء الشحن ومحطة أكسجين النيتروجين، ولم يتم تسجيل أي ضرر للبنية التحتية الحيوية أو اضطرابات في تشغيل الأنظمة، وفقًا للخدمة الصحفية للمحطة.
وقالت الخدمة الصحفية عبر "تلغرام": "في الآونة الأخيرة، تم تسجيل وصول طائرات عسكرية مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى المنطقة التي تقع فيها محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وعلى وجه الخصوص، تم رصد طائرات اليوم في مناطق ميناء الشحن ومحطة الأكسجين والنيتروجين رقم 2 من محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأضافت: "لم يتم تسجيل أي ضرر للبنية التحتية الحيوية أو انقطاع في تشغيل أنظمة المحطات النووية".
وقال المكتب الصحفي: "نعلن مرة أخرى أن قصف المحطة نفسها والبنية التحتية لها أمر غير مقبول. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، مما يؤثر على التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية".
وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار. وتواصل أوكرانيا قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه عمدًا وتعمل على تنظيم الاستفزازات المتكررة.
وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، خمسة منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن". تتم صيانة المعدات وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.