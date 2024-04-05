https://sputnikarabic.ae/20240405/مشاهد-توثق-تصفية-جنود-أوكرانيين-لزملائهم-على-ضفاف-نهر-دنيبر-فيديو-1087713262.html
مشاهد توثق تصفية جنود أوكرانيين لزملائهم على ضفاف نهر دنيبر... فيديو
مشاهد توثق تصفية جنود أوكرانيين لزملائهم على ضفاف نهر دنيبر... فيديو
سبوتنيك عربي
أطلق جنديان أوكرانيان النار على اثنين من زملائهما على الضفة اليمنى لنهر دنيبر ووضعاهما في قارب إنزال، وفقًا للقطات صورتها طائرة استطلاع روسية من دون طيار. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T11:19+0000
2024-04-05T11:19+0000
2024-04-05T11:38+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/05/1087713389_194:0:1753:877_1920x0_80_0_0_42f0141cce43088015b50ce88c060837.png
وقام الجنديان بإجلاء القتيلين بالقارب، حيث دفعاه بعيدًا عن الشاطئ ولاذا بالفرار، وذلك وفقًا لصور طائرة الاستطلاع الروسية، حصلت وكالة "سبوتنيك" عليها.وضرب طيران القوات الجوية الروسية، اليوم الجمعة، معقلًا وقوى بشرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "ضربت المجموعة الضاربة لطيران الجيش التابع لقوات الفضاء الجوي، المكونة من مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52" (التمساح) وومروحية النقل والقتال "مي-35إم" ومروحية "مي-8" المتعددة الوظائف معقلا وقوى بشرية للعدو على محور كوبيانسك في منطقة العملية الخاصة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240405/إعلام-بلدات-أوكرانية-خالية-من-الرجال-والجيش-يفتقر-للمقاتلين----1087712178.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/05/1087713389_389:0:1558:877_1920x0_80_0_0_e30302384835423c17bfa81132494834.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد توثق تصفية جنود أوكرانيين لزملائهم على ضفاف نهر دنيبر... فيديو
11:19 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 11:38 GMT 05.04.2024)
أطلق جنديان أوكرانيان النار على اثنين من زملائهما على الضفة اليمنى لنهر دنيبر ووضعاهما في قارب إنزال، وفقًا للقطات صورتها طائرة استطلاع روسية من دون طيار.
وقام الجنديان بإجلاء القتيلين بالقارب، حيث دفعاه بعيدًا عن الشاطئ ولاذا بالفرار، وذلك وفقًا لصور طائرة الاستطلاع الروسية، حصلت وكالة "سبوتنيك" عليها.
وضرب طيران القوات الجوية الروسية، اليوم الجمعة، معقلًا وقوى بشرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "ضربت المجموعة الضاربة لطيران الجيش التابع لقوات الفضاء الجوي، المكونة من مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52" (التمساح) وومروحية النقل والقتال "مي-35إم" ومروحية "مي-8" المتعددة الوظائف معقلا وقوى بشرية للعدو على محور كوبيانسك في منطقة العملية الخاصة".
يُشار إلى أن أطقم المروحيات ضربت بالصواريخ غير الموجهة من طراز "إس-8" إحداثيات موجه مدفع الطائرة، وبعد ذلك نفذت مناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع الموجود على متن الطائرة وعادت بنجاح إلى مطار المغادرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.