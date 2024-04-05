https://sputnikarabic.ae/20240405/موسكو-الاستخبارات-الأمريكية-تستخدم-الصحفيين-كعملاء-لها-1087707866.html

موسكو: الاستخبارات الأمريكية تستخدم الصحفيين كعملاء لها

موسكو: الاستخبارات الأمريكية تستخدم الصحفيين كعملاء لها

سبوتنيك عربي

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن أجهزة المخابرات الأمريكية، خلافا للقوانين الأمريكية، تواصل استخدام الصحفيين كعملاء لها. 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T08:44+0000

2024-04-05T08:44+0000

2024-04-05T08:59+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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وقالت زاخاروفا: "بالمناسبة، لا أستبعد أن تكون الصحيفة الأمريكية قد أعربت عن سخطها من أجهزة المخابرات الأمريكية، التي تواصل، خلافًا للقوانين الأمريكية، استخدام الصحفيين كعملاء لها".وتابعت: "الصحفيون، بما في ذلك الصحفيون الأمريكيون، يتعرضون أيضًا لإطلاق النار من قبل المسلحين، لماذا لا ننقل التقارير من منطقة ساخنة أنشأها الأمريكيون أنفسهم من خلال ضخ الأسلحة والمعلومات الاستخبارية للمسلحين؟".وأشارت الصحيفة إلى أنه في ذكرى اعتقال إيفان غيرشكوفيتش، الموظف في صحيفة "وول ستريت جورنال" في الولايات المتحدة، كانت الصفحة الأولى من الصحيفة فارغة بالكامل تقريبًا. ولم تنشر الصحيفة سوى وجه غيرشكوفيتش بالأبيض والأسود مع عبارة "هنا يمكن أن يكون تقريره".في 30 مارس/آذار 2023، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن إيفان غيرشكوفيتش محتجز في يكاترينبورغ للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية. وبحسب جهاز الاستخبارات الروسي، جمع الأمريكي معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي".

https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يكشف-تفاصيل-عن-العمل-الذي-قام-به-الصحفي-الأمريكي-المحتجز-في-روسيا-1085916601.html

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