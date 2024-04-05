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إحاطة سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية حول نشاط نظام كييف الإرهابي... فيديو
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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14 د
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خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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09:31 GMT
29 د
من الملعب
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
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183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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17 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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https://sputnikarabic.ae/20240405/نائب-سوري-لـسبوتنيك-روسيا-بذلت-جهودا-كبيرة-لمساعدة-دمشق-1087706931.html
نائب سوري لـ"سبوتنيك": روسيا بذلت جهودا كبيرة لمساعدة دمشق
نائب سوري لـ"سبوتنيك": روسيا بذلت جهودا كبيرة لمساعدة دمشق
سبوتنيك عربي
أكّد عضو مجلس الشعب السوري، عامر حموي، أنّ "العقوبات غير القانونية المفروضة على سوريا أثرت على حياة المواطن السوري، وعلى نمو الفئات الشابة، وحتى على التعليم... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T08:33+0000
2024-04-05T08:33+0000
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ودعا حموي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، المجتمع الدولي إلى التكاتف مع سوريا لإنهاء العقوبات التي أثرت على جميع مفاصل الحياة اليومية.وعن المشاريع الروسية على الأراضي السورية قال حموي: "إنّ دمشق تتماسك مع موسكو في المصالح والمطالبة بالحقوق العامة ونحن نقدر كل الجهود الروسية المبذولة في سوريا سابقاً والتي ستبذل في المستقبل، وسنبقى متمسكين بموقفنا حيال مطالب روسيا المحقة"، مشيراً الى أنّ "موسكو ساعدت بشكل كبير في التخفيف من تداعيات العقوبات على دمشق، إضافة إلى "تقديم الدعم فيما يتعلق بالمشتقات الزراعية والمواد التموينية من الحكومة ومن المكتب الاقتصادي الروسي والتجّار الروس للسوريين".وتابع: "عُقدت لقاءات عديدة مع السلطات السورية لمتابعة تطوير العلاقات الاقتصادية الروسية السورية، وخصوصاً في مجال الألبسة وتحديدا حلب نظراً لأهميتها في هذا المجال" .وأعلن عضو مجلس الشعب السوري أنّ "غرفة تجارة حلب تقوم ببرامج دعم للأسر المتعففة من خلال دعم المواد الغذائية، وهذه المبادرة مستمرة وتحديداً خلال شهر رمضان"، مضيفا: "تعاونا مع مؤسسة الأمان السورية لإحياء فعالية المدينة القديمة وحوالي 2000 أسرة استفادت من المبادرة لتأمين مستلزمات عيد الفطر".
https://sputnikarabic.ae/20240404/إحياء-ليوم-القدس-العالمي-مسير-بحري-رمزي-من-شواطئ-سوريا-إلى-شواطئ-فلسطين-1087696746.html
https://sputnikarabic.ae/20240404/إحياء-ليوم-القدس-العالمي-مسير-بحري-رمزي-من-شواطئ-سوريا-إلى-شواطئ-فلسطين-1087696746.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

نائب سوري لـ"سبوتنيك": روسيا بذلت جهودا كبيرة لمساعدة دمشق

08:33 GMT 05.04.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود الجيش العربي السوري خلال مناورات في مواقع خطوط الهجوم الأمامية في حي مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا
جنود الجيش العربي السوري خلال مناورات في مواقع خطوط الهجوم الأمامية في حي مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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حصري
أكّد عضو مجلس الشعب السوري، عامر حموي، أنّ "العقوبات غير القانونية المفروضة على سوريا أثرت على حياة المواطن السوري، وعلى نمو الفئات الشابة، وحتى على التعليم والدراسة و المحروقات والدواء والغذاء، وهذا إجراء غير إنساني، فمعاقبة شعب بأكمله لأنه يطالب بسيادة وطنه أمر غير مقبول".
ودعا حموي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، المجتمع الدولي إلى التكاتف مع سوريا لإنهاء العقوبات التي أثرت على جميع مفاصل الحياة اليومية.

ووصف التقارب السوري السعودي بـ"تقارب الأشقاء والإخوة"، معلناً أنّ "الدولة السورية منفتحة على أيّ حوار يحافظ على كرامتنا وسيادتنا، وذاهبون باتجاه تحسين العلاقات مع الجميع"، كاشفاً "عن زيارة لاتحاد غرف التجارة السورية بدعوة من نظيرتها السعودية بهدف تحسين العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء في ظل وجود رغبة كبيرة من الطرفين بدخول المُنتج السوري إلى الأسواق العربية".

إحياء ليوم القدس العالمي.. مسير بحري رمزي من شواطئ سوريا إلى شواطئ فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
إحياء ليوم القدس العالمي.. مسير بحري رمزي من شواطئ سوريا إلى شواطئ فلسطين... صور وفيديو
أمس, 19:23 GMT
وعن المشاريع الروسية على الأراضي السورية قال حموي: "إنّ دمشق تتماسك مع موسكو في المصالح والمطالبة بالحقوق العامة ونحن نقدر كل الجهود الروسية المبذولة في سوريا سابقاً والتي ستبذل في المستقبل، وسنبقى متمسكين بموقفنا حيال مطالب روسيا المحقة"، مشيراً الى أنّ "موسكو ساعدت بشكل كبير في التخفيف من تداعيات العقوبات على دمشق، إضافة إلى "تقديم الدعم فيما يتعلق بالمشتقات الزراعية والمواد التموينية من الحكومة ومن المكتب الاقتصادي الروسي والتجّار الروس للسوريين".

وأمل حموي أن "تدعم روسيا قطاع الطاقة في سوريا والقمح وشراء المحاصيل الزراعية السورية".

وتابع: "عُقدت لقاءات عديدة مع السلطات السورية لمتابعة تطوير العلاقات الاقتصادية الروسية السورية، وخصوصاً في مجال الألبسة وتحديدا حلب نظراً لأهميتها في هذا المجال" .
إحياء ليوم القدس العالمي.. مسير بحري رمزي من شواطئ سوريا إلى شواطئ فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
إحياء ليوم القدس العالمي.. مسير بحري رمزي من شواطئ سوريا إلى شواطئ فلسطين... صور وفيديو
أمس, 19:23 GMT

وتطرق حموي إلى استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، موضحاً أنّ "هذا النوع من الضربات يهدف إلى إعاقة التقدم الاقتصادي، والمقصود ضرب المفاصل الاقتصادية في سوريا"، مشدداً على أنّ "الشعب السوري صاحب رأي وقضية وسيادة بلدنا مهمة".

وأعلن عضو مجلس الشعب السوري أنّ "غرفة تجارة حلب تقوم ببرامج دعم للأسر المتعففة من خلال دعم المواد الغذائية، وهذه المبادرة مستمرة وتحديداً خلال شهر رمضان"، مضيفا: "تعاونا مع مؤسسة الأمان السورية لإحياء فعالية المدينة القديمة وحوالي 2000 أسرة استفادت من المبادرة لتأمين مستلزمات عيد الفطر".
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