https://sputnikarabic.ae/20240405/نائب-سوري-لـسبوتنيك-روسيا-بذلت-جهودا-كبيرة-لمساعدة-دمشق-1087706931.html
نائب سوري لـ"سبوتنيك": روسيا بذلت جهودا كبيرة لمساعدة دمشق
نائب سوري لـ"سبوتنيك": روسيا بذلت جهودا كبيرة لمساعدة دمشق
سبوتنيك عربي
أكّد عضو مجلس الشعب السوري، عامر حموي، أنّ "العقوبات غير القانونية المفروضة على سوريا أثرت على حياة المواطن السوري، وعلى نمو الفئات الشابة، وحتى على التعليم... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T08:33+0000
2024-04-05T08:33+0000
2024-04-05T08:33+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103870/90/1038709079_0:27:2750:1573_1920x0_80_0_0_d3cb22a2e44aa8245dfdecc537bedf41.jpg
ودعا حموي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، المجتمع الدولي إلى التكاتف مع سوريا لإنهاء العقوبات التي أثرت على جميع مفاصل الحياة اليومية.وعن المشاريع الروسية على الأراضي السورية قال حموي: "إنّ دمشق تتماسك مع موسكو في المصالح والمطالبة بالحقوق العامة ونحن نقدر كل الجهود الروسية المبذولة في سوريا سابقاً والتي ستبذل في المستقبل، وسنبقى متمسكين بموقفنا حيال مطالب روسيا المحقة"، مشيراً الى أنّ "موسكو ساعدت بشكل كبير في التخفيف من تداعيات العقوبات على دمشق، إضافة إلى "تقديم الدعم فيما يتعلق بالمشتقات الزراعية والمواد التموينية من الحكومة ومن المكتب الاقتصادي الروسي والتجّار الروس للسوريين".وتابع: "عُقدت لقاءات عديدة مع السلطات السورية لمتابعة تطوير العلاقات الاقتصادية الروسية السورية، وخصوصاً في مجال الألبسة وتحديدا حلب نظراً لأهميتها في هذا المجال" .وأعلن عضو مجلس الشعب السوري أنّ "غرفة تجارة حلب تقوم ببرامج دعم للأسر المتعففة من خلال دعم المواد الغذائية، وهذه المبادرة مستمرة وتحديداً خلال شهر رمضان"، مضيفا: "تعاونا مع مؤسسة الأمان السورية لإحياء فعالية المدينة القديمة وحوالي 2000 أسرة استفادت من المبادرة لتأمين مستلزمات عيد الفطر".
https://sputnikarabic.ae/20240404/إحياء-ليوم-القدس-العالمي-مسير-بحري-رمزي-من-شواطئ-سوريا-إلى-شواطئ-فلسطين-1087696746.html
https://sputnikarabic.ae/20240404/إحياء-ليوم-القدس-العالمي-مسير-بحري-رمزي-من-شواطئ-سوريا-إلى-شواطئ-فلسطين-1087696746.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103870/90/1038709079_62:0:2538:1857_1920x0_80_0_0_98e8e654f3925f16bf3e13650f493c80.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
نائب سوري لـ"سبوتنيك": روسيا بذلت جهودا كبيرة لمساعدة دمشق
حصري
أكّد عضو مجلس الشعب السوري، عامر حموي، أنّ "العقوبات غير القانونية المفروضة على سوريا أثرت على حياة المواطن السوري، وعلى نمو الفئات الشابة، وحتى على التعليم والدراسة و المحروقات والدواء والغذاء، وهذا إجراء غير إنساني، فمعاقبة شعب بأكمله لأنه يطالب بسيادة وطنه أمر غير مقبول".
ودعا حموي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، المجتمع الدولي إلى التكاتف مع سوريا لإنهاء العقوبات التي أثرت على جميع مفاصل الحياة اليومية.
ووصف التقارب السوري السعودي بـ"تقارب الأشقاء والإخوة"، معلناً أنّ "الدولة السورية منفتحة على أيّ حوار يحافظ على كرامتنا وسيادتنا، وذاهبون باتجاه تحسين العلاقات مع الجميع"، كاشفاً "عن زيارة لاتحاد غرف التجارة السورية بدعوة من نظيرتها السعودية بهدف تحسين العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء في ظل وجود رغبة كبيرة من الطرفين بدخول المُنتج السوري إلى الأسواق العربية".
وعن المشاريع الروسية على الأراضي السورية قال حموي: "إنّ دمشق تتماسك مع موسكو في المصالح والمطالبة بالحقوق العامة ونحن نقدر كل الجهود الروسية المبذولة في سوريا سابقاً والتي ستبذل في المستقبل، وسنبقى متمسكين بموقفنا حيال مطالب روسيا المحقة"، مشيراً الى أنّ "موسكو ساعدت بشكل كبير في التخفيف من تداعيات العقوبات على دمشق، إضافة إلى "تقديم الدعم فيما يتعلق بالمشتقات الزراعية والمواد التموينية من الحكومة ومن المكتب الاقتصادي الروسي والتجّار الروس للسوريين".
وأمل حموي أن "تدعم روسيا قطاع الطاقة في سوريا والقمح وشراء المحاصيل الزراعية السورية".
وتابع: "عُقدت لقاءات عديدة مع السلطات السورية لمتابعة تطوير العلاقات الاقتصادية الروسية السورية، وخصوصاً في مجال الألبسة وتحديدا حلب نظراً لأهميتها في هذا المجال" .
وتطرق حموي إلى استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، موضحاً أنّ "هذا النوع من الضربات يهدف إلى إعاقة التقدم الاقتصادي، والمقصود ضرب المفاصل الاقتصادية في سوريا"، مشدداً على أنّ "الشعب السوري صاحب رأي وقضية وسيادة بلدنا مهمة".
وأعلن عضو مجلس الشعب السوري أنّ "غرفة تجارة حلب تقوم ببرامج دعم للأسر المتعففة من خلال دعم المواد الغذائية، وهذه المبادرة مستمرة وتحديداً خلال شهر رمضان"، مضيفا: "تعاونا مع مؤسسة الأمان السورية لإحياء فعالية المدينة القديمة وحوالي 2000 أسرة استفادت من المبادرة لتأمين مستلزمات عيد الفطر".