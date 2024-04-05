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https://sputnikarabic.ae/20240405/هل-قضت-مصر-على-السوق-السوداء-لسعر-الصرف؟-خبير-يوضح-التفاصيل--1087725923.html
هل قضت مصر على "السوق السوداء" لسعر الصرف؟... خبير يوضح التفاصيل
هل قضت مصر على "السوق السوداء" لسعر الصرف؟... خبير يوضح التفاصيل
سبوتنيك عربي
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40,36 مليار دولار في نهاية شهر مارس/ آذار 2024، بزيادة 5 مليارات دولار عن فبراير/ شباط من ذات... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T16:13+0000
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وجاء إعلان المركزي المصري، وسط ترقب بشأن الانعكاسات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف والقضاء على السوق السوداء في مصر.وتلقت القاهرة الدفعة الأولى من حصيلة صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار سيولة نقدية، و5 مليارات دولار وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري تخلّت عنها الإمارات، كما وقّعت مع صندوق النقد الدولي اتفاقا بقيمة 8 مليارات دولار.في الإطار، قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن "الوضع الاقتصادي الحالي من شأنه القضاء على السوق السوداء للصرف".وأضاف أنيس في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "صفقة "رأس الحكمة" التي تم الإعلان عنها، في 23 فبراير الماضي، بضخ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر في مصر، تبعه التوقيع مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بما يمثل ضخ سيولة دولارية تناهز 60 مليار دولار في فترة زمنية 4 سنوات، وهي خطوات فاصلة في المشهد الاقتصادي المصري".وتابع أن "رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 35 مليار دولار إلى 40 مليار دولار، هي إحدى نتائج الاتفاقيات التي وقعت، وهي خطوة تعطي إشارة جيدة للأسواق والاستثمارات الأجنبية".وأشار أنيس إلى أن "مصر قادرة على تسديد التزامتها من أقساط القروض، خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف للحيلولة دون عودة السوق السوداء مرة أخرى، وذلك من خلال العوامل الحاكمة للسعر، العرض والطلب".وعقب الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة"، وقّعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب اتفاق مع البنك الدولى على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، كما أبرمت مع الاتحاد الأوروبى اتفاقيات بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أمس الخميس الموافق 4 نيسان/ أبريل الجاري، عند 47.32 للشراء، 47.42 جنيها للبيع، في "البنك الأهلي المصري"، بعد أن كان سعر الدولار قد وصل في السوق السوداء إلى نحو 70جنيها، وذلك قبل الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة" والتوقيع مع صندوق النقد الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20240130/خبيرة-اقتصادية-تخالف-كل-التكهنات-حول-تعويم-الجنيه-وسعر-الفائدة-في-مصر--1085590064.html
https://sputnikarabic.ae/20240330/مليارات-جديدة-من-صندوق-النقد-ورأس-الحكمة-مصر-تبشر-مواطنيها-بتحسن-الأمور-1087527658.html
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حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

هل قضت مصر على "السوق السوداء" لسعر الصرف؟... خبير يوضح التفاصيل

16:13 GMT 05.04.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالجنيه المصري
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
الجنيه المصري
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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حصري
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40,36 مليار دولار في نهاية شهر مارس/ آذار 2024، بزيادة 5 مليارات دولار عن فبراير/ شباط من ذات العام.
وجاء إعلان المركزي المصري، وسط ترقب بشأن الانعكاسات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف والقضاء على السوق السوداء في مصر.
وتلقت القاهرة الدفعة الأولى من حصيلة صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار سيولة نقدية، و5 مليارات دولار وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري تخلّت عنها الإمارات، كما وقّعت مع صندوق النقد الدولي اتفاقا بقيمة 8 مليارات دولار.
في الإطار، قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن "الوضع الاقتصادي الحالي من شأنه القضاء على السوق السوداء للصرف".
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وأضاف أنيس في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "صفقة "رأس الحكمة" التي تم الإعلان عنها، في 23 فبراير الماضي، بضخ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر في مصر، تبعه التوقيع مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بما يمثل ضخ سيولة دولارية تناهز 60 مليار دولار في فترة زمنية 4 سنوات، وهي خطوات فاصلة في المشهد الاقتصادي المصري".

ولفت إلى أن "ضخ 60 مليار دولار، يمكنها سد الفجوة التمويلية في السوق المصري، بما يصعب معه وجود سوق سوداء لسعر الصرف في مصر، خلال الفترة المقبلة، أي أنه يمكن القول أن الخطوات التي تمت قضت على السوق السوداء".

وتابع أن "رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 35 مليار دولار إلى 40 مليار دولار، هي إحدى نتائج الاتفاقيات التي وقعت، وهي خطوة تعطي إشارة جيدة للأسواق والاستثمارات الأجنبية".
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وأشار أنيس إلى أن "مصر قادرة على تسديد التزامتها من أقساط القروض، خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف للحيلولة دون عودة السوق السوداء مرة أخرى، وذلك من خلال العوامل الحاكمة للسعر، العرض والطلب".
وعقب الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة"، وقّعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب اتفاق مع البنك الدولى على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، كما أبرمت مع الاتحاد الأوروبى اتفاقيات بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار.
واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أمس الخميس الموافق 4 نيسان/ أبريل الجاري، عند 47.32 للشراء، 47.42 جنيها للبيع، في "البنك الأهلي المصري"، بعد أن كان سعر الدولار قد وصل في السوق السوداء إلى نحو 70جنيها، وذلك قبل الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة" والتوقيع مع صندوق النقد الدولي.
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