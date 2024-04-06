https://sputnikarabic.ae/20240406/أعضاء-في-الكونغرس-يطالبون-بايدن-بوقف-إمدادات-الأسلحة-لإسرائيل-1087738147.html

أعضاء في الكونغرس يطالبون بايدن بوقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل

أعضاء في الكونغرس يطالبون بايدن بوقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل

سبوتنيك عربي

ناشد أربعون عضوًا في الكونغرس الأمريكي، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقف عمليات نقل... 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T06:48+0000

2024-04-06T06:48+0000

2024-04-06T06:48+0000

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وجاء في الرسالة: "في ضوء الضربة الأخيرة ضد عمال الإغاثة والأزمة الإنسانية المتفاقمة، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة. ونحثكم مرة أخرى على الامتناع عن أي عمليات نقل أسلحة هجومية حتى يتم الانتهاء من التحقيق في الغارة الجوية".وأضافو في رسالتهم: "إذا تبين أن هذه الضربة قد انتهكت القانون الأمريكي أو القانون الدولي، فإننا نحثكم على مواصلة وقف النقل حتى تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك".وقالت منظمة "World Central Kitchen" غير الربحية، يوم الثلاثاء الماضي، إن سبعة من موظفيها قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة، وكان الضحايا من أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وفلسطين، وطالب عدد من الدول بإجراء تحقيق في الحادث.ووصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث مقتل العاملين في المنظمات غير الحكومية نتيجة الضربة الإسرائيلية بالمروع، وأشار إلى أن هذه جريمة، بغض النظر عما إذا كانت قد ارتكبت عمدا أم لا، وبغض النظر عن تصريحات السلطات الإسرائيلية بعد الهجوم.ويوم أمس الجمعة، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوّه".

https://sputnikarabic.ae/20240406/بايدن-يهدد-نتنياهو-بقطع-المساعدات-1087736978.html

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