https://sputnikarabic.ae/20240406/أنطونوف-إذا-كانت-الإدارة-الأمريكية-تحضر-بالفعل-عرضا-لتبادل-المعتقلين-مع-روسيا-سندرسها-1087736086.html

أنطونوف: إذا كانت الإدارة الأمريكية تحضر بالفعل عرضا لتبادل المعتقلين مع روسيا سندرسها

أنطونوف: إذا كانت الإدارة الأمريكية تحضر بالفعل عرضا لتبادل المعتقلين مع روسيا سندرسها

سبوتنيك عربي

كارولينا الشمالية- الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك. قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إنه إذا كانت الإدارة الأمريكية تحضر بالفعل... 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T02:09+0000

2024-04-06T02:09+0000

2024-04-06T02:39+0000

أنطونوف

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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وأضاف أنطونوف للصحفيين بعد زيارته للمعتقل الروسي رومان سيليزنيف في أحد السجون الأمريكية، قائلا، "من الصعب بالنسبة لي... أن أتحدث باسم الإدارة الأمريكية الحالية، إذا كانوا يقومون بإعداد هذه المقترحات، أود أن أقول إنه ستتم دراستها، وستقدم أجهزتنا ذات الصلة إجابة مناسبة.. من غير المجدي أن نخمن حول ذلك الآن، علينا فقط أن ننتظر".ويقضي سيليزنيف فترة اعتقاله في سجن فيدرالي في بلدة باتنر بولاية كارولينا الشمالية.وتم اختطاف رومان سيليزنيف، من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية في جزر المالديف في عام 2014، وحكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 27 عاما بتهمة الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك سرقة بيانات بطاقات الائتمان وتنظيم عمليات احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر قدرها 170 مليون دولار.وسبق أن أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لديه اتصالات معينة بشأن مبادلة الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، لكن كل أمور التبادل يجب أن تتم في صمت، مشيرا إلى أن انتهاك سلامة العملية يخلق مشاكل.

https://sputnikarabic.ae/20240323/السفير-الروسي-لدى-الولايات-المتحدة-الإدارة-الأمريكية-لم-تتواصل-معنا-بعد-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087317145.html

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