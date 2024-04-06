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ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
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صدى الحياة
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عالم سبوتنيك
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https://sputnikarabic.ae/20240406/أنطونوف-إذا-كانت-الإدارة-الأمريكية-تحضر-بالفعل-عرضا-لتبادل-المعتقلين-مع-روسيا-سندرسها-1087736086.html
أنطونوف: إذا كانت الإدارة الأمريكية تحضر بالفعل عرضا لتبادل المعتقلين مع روسيا سندرسها
أنطونوف: إذا كانت الإدارة الأمريكية تحضر بالفعل عرضا لتبادل المعتقلين مع روسيا سندرسها
سبوتنيك عربي
كارولينا الشمالية- الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك. قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إنه إذا كانت الإدارة الأمريكية تحضر بالفعل... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T02:09+0000
2024-04-06T02:39+0000
أنطونوف
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وأضاف أنطونوف للصحفيين بعد زيارته للمعتقل الروسي رومان سيليزنيف في أحد السجون الأمريكية، قائلا، "من الصعب بالنسبة لي... أن أتحدث باسم الإدارة الأمريكية الحالية، إذا كانوا يقومون بإعداد هذه المقترحات، أود أن أقول إنه ستتم دراستها، وستقدم أجهزتنا ذات الصلة إجابة مناسبة.. من غير المجدي أن نخمن حول ذلك الآن، علينا فقط أن ننتظر".ويقضي سيليزنيف فترة اعتقاله في سجن فيدرالي في بلدة باتنر بولاية كارولينا الشمالية.وتم اختطاف رومان سيليزنيف، من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية في جزر المالديف في عام 2014، وحكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 27 عاما بتهمة الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك سرقة بيانات بطاقات الائتمان وتنظيم عمليات احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر قدرها 170 مليون دولار.وسبق أن أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لديه اتصالات معينة بشأن مبادلة الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، لكن كل أمور التبادل يجب أن تتم في صمت، مشيرا إلى أن انتهاك سلامة العملية يخلق مشاكل.
https://sputnikarabic.ae/20240323/السفير-الروسي-لدى-الولايات-المتحدة-الإدارة-الأمريكية-لم-تتواصل-معنا-بعد-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087317145.html
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أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

أنطونوف: إذا كانت الإدارة الأمريكية تحضر بالفعل عرضا لتبادل المعتقلين مع روسيا سندرسها

02:09 GMT 06.04.2024 (تم التحديث: 02:39 GMT 06.04.2024)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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تابعنا عبر
كارولينا الشمالية- الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك. قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إنه إذا كانت الإدارة الأمريكية تحضر بالفعل عرضا لتبادل المعتقلين مع روسيا، فمن المؤكد ستتم دراسته وسيلقى الرد من الأجهزة المختصة.
وأضاف أنطونوف للصحفيين بعد زيارته للمعتقل الروسي رومان سيليزنيف في أحد السجون الأمريكية، قائلا، "من الصعب بالنسبة لي... أن أتحدث باسم الإدارة الأمريكية الحالية، إذا كانوا يقومون بإعداد هذه المقترحات، أود أن أقول إنه ستتم دراستها، وستقدم أجهزتنا ذات الصلة إجابة مناسبة.. من غير المجدي أن نخمن حول ذلك الآن، علينا فقط أن ننتظر".

وكشف أنطونوف أنه ليس لدى سيليزنيف، المدان في الولايات المتحدة، فرصة لمغادرة السجن مبكرا، قائلا: "لا توجد مثل هذه الفرص.. هناك فرصة إذا تم تبادله مع أحد الأمريكيين، في إطار القناة السرية المناسبة.. لا أعرف أي تفاصيل في هذا المجال، وكما قال دميتري سيرغيفيتش بيسكوف، مثل هذا العمل يجب أن يتم بالكامل في صمت، ونحن الدبلوماسيين على وجه الخصوص، لا نتعامل مع هذه القضية، ولكن الخدمة الخاصة تفعل ذلك".

ويقضي سيليزنيف فترة اعتقاله في سجن فيدرالي في بلدة باتنر بولاية كارولينا الشمالية.
وتم اختطاف رومان سيليزنيف، من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية في جزر المالديف في عام 2014، وحكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 27 عاما بتهمة الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك سرقة بيانات بطاقات الائتمان وتنظيم عمليات احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر قدرها 170 مليون دولار.
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وسبق أن أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لديه اتصالات معينة بشأن مبادلة الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، لكن كل أمور التبادل يجب أن تتم في صمت، مشيرا إلى أن انتهاك سلامة العملية يخلق مشاكل.
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