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https://sputnikarabic.ae/20240406/اعتدنا-على-الجنون-خبير-أمريكي-يعلق-على-تصريح-بلينكن-حول-إمكانية-انضمام-أوكرانيا-للناتو-1087759488.html
"اعتدنا على الجنون".. خبير أمريكي يعلق على تصريح بلينكن حول إمكانية انضمام أوكرانيا للناتو
"اعتدنا على الجنون".. خبير أمريكي يعلق على تصريح بلينكن حول إمكانية انضمام أوكرانيا للناتو
سبوتنيك عربي
أفاد الأستاذ في جامعة شيكاغو الأمريكية، جون ميرشايمر، بأن تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو(شمال الأطلسي)... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T19:24+0000
2024-04-06T19:36+0000
العالم
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أخبار أوكرانيا
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وقال ميرشايمر خلال مقابلة: "هذا جنون، لكن هذا ما نتوقعه منه (بلينكن)، ومن إدارة بايدن ومن حلف شمال الأطلسي. في الواقع، من خلال التهديد بإدراج أوكرانيا في التحالف، فإنهم يمنحون الروس الفرصة للسيطرة على المزيد من الأراضي".وأوضح ميرشايمر أن مثل هذا الخطاب الذي يأتي بنتائج عكسية من جانب واشنطن، يحول تدريجيا الجمهورية السوفيتية السابقة(أوكرانيا) إلى دولة مارقة غير منظمة.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن هدف قمة يوليو/ تموز المقبل، لحلف شمال الأطلسي في واشنطن، هو المساعدة في "بناء جسر" لعضوية أوكرانيا في الحلف.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فشل خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا يدفع الحلف إلى إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء العالم.وأضافت زاخاروفا أن روسيا مستعدة، في سياق المواجهة مع حلف شمال الأطلسي، لأي تطور للأحداث، وقدرات البلاد الأمنية والدفاعية مضمونة بشكل موثوق.السفير الروسي لدى بلجيكا: قمة الناتو المقبلة ستواصل مسار المواجهة مع روسياوكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد أشار في الذكرى الـ75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي، إلى أن "أوروبا تضاعف قوة أمريكا عسكريا واستخباريا ودبلوماسيا"، زاعما أن الحلف، الذي يعاني من مشكلات في إمداد الذخيرة إلى نظام كييف ومن أزمة مالية في قسمه الأوروبي، "مستعد لأي سيناريو يدفع الحلف إلى الحرب".
https://sputnikarabic.ae/20240405/نائبة-رئيس-الوزراء-الأوكراني-واشنطن-وبرلين-تعارضان-دعوة-كييف-للانضمام-إلى-الناتو-1087734293.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

"اعتدنا على الجنون".. خبير أمريكي يعلق على تصريح بلينكن حول إمكانية انضمام أوكرانيا للناتو

19:24 GMT 06.04.2024 (تم التحديث: 19:36 GMT 06.04.2024)
© AP Photo / Andrew Harnikوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أفاد الأستاذ في جامعة شيكاغو الأمريكية، جون ميرشايمر، بأن تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو(شمال الأطلسي) لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع فيها.
وقال ميرشايمر خلال مقابلة: "هذا جنون، لكن هذا ما نتوقعه منه (بلينكن)، ومن إدارة بايدن ومن حلف شمال الأطلسي. في الواقع، من خلال التهديد بإدراج أوكرانيا في التحالف، فإنهم يمنحون الروس الفرصة للسيطرة على المزيد من الأراضي".
وأوضح ميرشايمر أن مثل هذا الخطاب الذي يأتي بنتائج عكسية من جانب واشنطن، يحول تدريجيا الجمهورية السوفيتية السابقة(أوكرانيا) إلى دولة مارقة غير منظمة.
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: واشنطن وبرلين تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى الناتو
أمس, 20:38 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن هدف قمة يوليو/ تموز المقبل، لحلف شمال الأطلسي في واشنطن، هو المساعدة في "بناء جسر" لعضوية أوكرانيا في الحلف.
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فشل خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا يدفع الحلف إلى إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء العالم.
القوات المسلحة الإسبانية خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زعيم حزب فرنسي يقترح خروج بلاده من "الناتو" في حال دخول أوكرانيا إليه
أمس, 13:05 GMT
وأضافت زاخاروفا أن روسيا مستعدة، في سياق المواجهة مع حلف شمال الأطلسي، لأي تطور للأحداث، وقدرات البلاد الأمنية والدفاعية مضمونة بشكل موثوق.
السفير الروسي لدى بلجيكا: قمة الناتو المقبلة ستواصل مسار المواجهة مع روسيا
وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد أشار في الذكرى الـ75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي، إلى أن "أوروبا تضاعف قوة أمريكا عسكريا واستخباريا ودبلوماسيا"، زاعما أن الحلف، الذي يعاني من مشكلات في إمداد الذخيرة إلى نظام كييف ومن أزمة مالية في قسمه الأوروبي، "مستعد لأي سيناريو يدفع الحلف إلى الحرب".
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