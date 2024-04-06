https://sputnikarabic.ae/20240406/الجيش-الروسي-ينفذ-ضربة-مشتركة-على-مؤسسات-الصناعة-والمطارات-العسكرية-الأوكرانية-1087742901.html
الجيش الروسي ينفذ ضربة مشتركة على مؤسسات الصناعة والمطارات العسكرية الأوكرانية
الجيش الروسي ينفذ ضربة مشتركة على مؤسسات الصناعة والمطارات العسكرية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزاة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية شنت ضربة مشتركة على أهداف متعددة تابعة للقوات الأوكرانية. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T10:35+0000
2024-04-06T10:35+0000
2024-04-06T10:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "الليلة، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة مشتركة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى ومركبات جوية دون طيار على شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا الذي ينتج ويصلح المركبات المدرعة، الطائرات دون طيار".وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا ودبابة ومركبتين ومدفعا من طراز "غفوذديكا ومحطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطارية AN/TPQ-50".راجمات "غراد" تمطر معاقل القوات الأوكرانية بالصواريخ... فيديووتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات هجومية أوكرانية في مطاراتها خلال أسبوعالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240406/القوات-الروسية-تدمر-5-زوراق-أوكرانية-خلال-محاولتها-الاقتراب-من-نهر-دنيبر-1087742225.html
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روسيا
الجيش الروسي ينفذ ضربة مشتركة على مؤسسات الصناعة والمطارات العسكرية الأوكرانية
10:35 GMT 06.04.2024 (تم التحديث: 10:49 GMT 06.04.2024)
أفادت وزاة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية شنت ضربة مشتركة على أهداف متعددة تابعة للقوات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "الليلة، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة مشتركة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى ومركبات جوية دون طيار على شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا الذي ينتج ويصلح المركبات المدرعة، الطائرات دون طيار".
وأوضحت الدفاع أن الضربة شملت "المطارات العسكرية ونقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب"، مؤكدة أنه "تم تحقيق ضرب جميع الأهداف المحددة".
وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا ودبابة ومركبتين ومدفعا من طراز "غفوذديكا ومحطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطارية AN/TPQ-50".
وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 205 طائرات دون طيار أوكرانية، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، بالإضافة إلى 6 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أورغان".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.