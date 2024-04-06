https://sputnikarabic.ae/20240406/الجيش-الروسي-يهاجم-مواقع-تمركز-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1087738840.html
الجيش الروسي يهاجم مواقع تمركز القوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
الجيش الروسي يهاجم مواقع تمركز القوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف الروسية، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت ساحل أوتشاكوف في مقاطعة نيكولاييف بأوكرانيا،... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T07:11+0000
2024-04-06T07:11+0000
2024-04-06T07:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك":"وقع اليوم انفجار قوي جدا على ساحل أوتشاكوف... في مراكز الترفيه حيث يعيش العسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية. وتوجهت العديد من سيارات الإسعاف إلى الساحل".وبحسب ليبيديف، هناك العديد من الأماكن والاستراحات على الساحل حيث يوجد الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى المستودعات والأماكن التي يخفون فيها المعدات.القوات الروسية تستهدف مصنع "موتور سيتش" الأوكراني لتجميع محركات الطائرات العسكريةوتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات هجومية أوكرانية في مطاراتها خلال أسبوعوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تنفذ-39-ضربة-جماعية-بأسلحة-طويلة-المدى-وعالية-الدقة-على-نقاط-استراتيجة-أوكرانية-1087717508.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يهاجم مواقع تمركز القوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف الروسية، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت ساحل أوتشاكوف في مقاطعة نيكولاييف بأوكرانيا، حيث يتمركز أفراد عسكريون من القوات الأوكرانية في مراكز الترفيه.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك":"وقع اليوم انفجار قوي جدا على ساحل أوتشاكوف... في مراكز الترفيه حيث يعيش العسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية. وتوجهت العديد من سيارات الإسعاف إلى الساحل".
وأشار أيضًا إلى أن منطقة أوتشاكوف الساحلية بأكملها تقع تحت السيطرة الكاملة لوحدة القوات المسلحة الروسية، كما يتم منع السكان المحليين من الوصول إلى الشاطئ عن طريق نقاط التفتيش.
وبحسب ليبيديف، هناك العديد من الأماكن والاستراحات على الساحل حيث يوجد الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى المستودعات والأماكن التي يخفون فيها المعدات.
وأضاف ليبيديف: "في الوقت الحالي، يشعر الجيش (الأوكراني) بالتوتر الشديد، وسيبدأ جهاز الأمن الأوكراني في فحص الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالسكان المحليين".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.