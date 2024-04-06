https://sputnikarabic.ae/20240406/الجيش-السوداني-يستعيد-الأحياء-المحيطة-بالفرقة-22-مشاة-في-مدينة-بابنوسة-1087738642.html

الجيش السوداني يستعيد الأحياء المحيطة بالفرقة "22 مشاة" في مدينة بابنوسة

الجيش السوداني يستعيد الأحياء المحيطة بالفرقة "22 مشاة" في مدينة بابنوسة

سبوتنيك عربي

تمكنت قوات الجيش السوداني من استعادة الأحياء المحيطة بالفرقة "22 مشاة" في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، إثر معارك عنيفة أجبر الجيش خلالها قوات الدعم السريع... 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T07:03+0000

2024-04-06T07:03+0000

2024-04-06T07:03+0000

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وقال موقع "أخبار السودان" اليوم السبت إن الأحياء التي شهدت الاشتباكات شبه خالية من المواطنين، وذلك بعدما استمرت هجمات قوات الدعم السريع على الحامية العسكرية في بابنوسة منذ أكثر من (65) يومًا، وأدت المعارك الحربية إلى حركة نزوح بين المدنيين نحو القرى والمدن المجاورة.من جانبه، أوضح عامل في غرفة طوارئ بابنوسة، أن مراكز الإيواء في الأحياء التي شهدت المعارك بين الجيش والدعم السريع تواجه أزمة إنسانية كبيرة، وهناك سوء تغذية وسط الأطفال، وحدثت وفيات للأطفال حديثي الولادة.يشار إلى أن حكومة ولاية غرب كردفان، كانت قد نفت التقارير التي تحدثت عن حدوث وفيات وسط الأطفال حديثي الولادة في مراكز الإيواء، وقالت إن بعض الأطفال تعرضوا لـ"إسهالات" وتمت السيطرة على الوباء.وشدد العامل في غرف الطوارئ على أن المساعدات الغذائية ينبغي أن تدخل إلى المناطق في غرب كردفان، لتصل إلى المتضررين من الحرب في مراكز الإيواء، قائلا: "لم نخطر بأي تنسيق في هذا الخصوص".وفي وقت سابق، أكد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس الماضي، أن "الجيش سيحتفل بالنصر قريبا، وسيحتفل الشعب السوداني بالانتصار على "قوات الدعم السريع" المتمردة على الدولة".وجدد في كلمة له من مدينة عطبرة السودانية، تأكيده بأن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب قريبا، وفقا لبيان من القوات المسلحة السودانية.وحيا البرهان ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعية بعطبرة، مشددا على أن "القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية