https://sputnikarabic.ae/20240406/الخارجية-الفلسطينية-تحذر-من-مخاطر-إمعان-إسرائيل-في-استهداف-القدس-ومقدساتها-وهويتها-1087741911.html

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إمعان إسرائيل في استهداف القدس ومقدساتها وهويتها

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إمعان إسرائيل في استهداف القدس ومقدساتها وهويتها

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، "محاولات السلطات الإسرائيلية إخلاء أماكن تابعة للكنيسة الأرمنية في القدس المحتلة". 06.04.2024, سبوتنيك عربي

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وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، من "مخاطر إمعان الاحـتلال في استهداف القدس ومقدساتها وهويتها"، مؤكدة أن "جميع إجراءاته أحادية الجانب مرفوضة وباطلة".وطالب اليبان، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الإجراءات بشكل فوري باعتبارها تهديدا مباشرا للمنطقة كلها.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240406/شيخ-الأزهر-ما-نشهده-في-غزة-يثبت-أن-عالمنا-المعاصر-فقد-القيادة-الرشيدة-الحكيمة-1087741376.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي