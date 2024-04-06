https://sputnikarabic.ae/20240406/القائد-الأعلى-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-يتحدث-عن-الوضع-الصعب-على-الجبهة-1087745443.html

القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية يتحدث عن "الوضع الصعب" على الجبهة

القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية يتحدث عن "الوضع الصعب" على الجبهة

سبوتنيك عربي

وصف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، الوضع على الجبهة بالصعب. 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T12:16+0000

2024-04-06T12:16+0000

2024-04-06T12:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال سيرسكي على "تلغرام": "لا يزال الوضع في منطقة عمليات قوات الدفاع الأوكرانية صعباً. وتحاول روسيا، مستخدمة الميزة في الجو والصواريخ والذخيرة المدفعية، تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى الحدود الإدارية لمقاطعة دونيتسك".وبرأيه، فإن غياب الدعم الأمريكي سيؤدي إلى مزيد من التراجع وخسارة القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي.من جانبه، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على تزويد أوكرانيا بالموارد المالية الكافية التي تسمح لها بتحقيق نصر عسكري في الصراع مع روسيا.القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: الجيش الروسي يتفوق علينا بـ 6 أضعافودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240405/خبير-أمريكي-يجب-على-أوكرانيا-وقف-جميع-أنواع-التعاون-مع-الناتو-1087726983.html

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