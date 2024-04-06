القوات الروسية تحسن مواقعها في جبهتي دونيتسك وأفدييفكا
10:44 GMT 06.04.2024 (تم التحديث: 10:56 GMT 06.04.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
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أفادت وزاة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حسنت مواقعها على جبهات عدة.
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه أفدييفكا، قامت القوات الروسية من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي على الجبهة وصدت 12 هجومًا مضادًا للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي ونوفوكالينوفو وبيرفومايسكوي وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت إلى أنه في هذا الاتجاه "خسر العدو أكثر من 280 جنديا وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست مركبات، ومدفعا من طراز "إم777"، ومدفع "إم109" أمريكي الصنع، ومدفع "دي-30".
وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت القوات الروسية مواقع أكثر فائدة وألحقت هزيمة نارية بتشكيلات الهجوم الخامس، والهجوم الجوي 79، والألوية الآلية 81، والألوية الميكانيكية 24، و28، و53 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أنتونوفكا، وكراسنوجوروفكا، وكراسنوي، ونوفو من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية".
وتابع البيان: "تم صد هجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رازدولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان أنه في هذا الاتجاه "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 470 فردًا عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثماني سيارات، والعديد من المدافع، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة ميدانيا".
وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه خيرسون فقد العدو نحو 35 عسكريًا وسبع مركبات ومدفعا فرنسي الصنع ومدفعا أمريكي الصنع من طراز "إم777" ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.