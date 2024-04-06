https://sputnikarabic.ae/20240406/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-في-اتجاه-دونيتسك-وأفدييفكا-1087743326.html

القوات الروسية تحسن مواقعها في جبهتي دونيتسك وأفدييفكا

القوات الروسية تحسن مواقعها في جبهتي دونيتسك وأفدييفكا

سبوتنيك عربي

أفادت وزاة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حسنت مواقعها على جبهات عدة. 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T10:44+0000

2024-04-06T10:44+0000

2024-04-06T10:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه أفدييفكا، قامت القوات الروسية من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي على الجبهة وصدت 12 هجومًا مضادًا للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي ونوفوكالينوفو وبيرفومايسكوي وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت إلى أنه في هذا الاتجاه "خسر العدو أكثر من 280 جنديا وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست مركبات، ومدفعا من طراز "إم777"، ومدفع "إم109" أمريكي الصنع، ومدفع "دي-30".وتابع البيان: "تم صد هجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رازدولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه خيرسون فقد العدو نحو 35 عسكريًا وسبع مركبات ومدفعا فرنسي الصنع ومدفعا أمريكي الصنع من طراز "إم777" ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات هجومية أوكرانية في مطاراتها خلال أسبوعالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240406/الجيش-الروسي-ينفذ-ضربة-مشتركة-على-مؤسسات-الصناعة-والمطارات-العسكرية-الأوكرانية-1087742901.html

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