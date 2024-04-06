https://sputnikarabic.ae/20240406/القوات-الروسية-تدمر-منظومتين-سامب-تي-بالقرب-من-خاركوف-1087744002.html
القوات الروسية تدمر منظومتين "سامب-تي" بالقرب من خاركوف
القوات الروسية تدمر منظومتين "سامب-تي" بالقرب من خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي دمر قاذفتين أوكرانيتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات الفرنسي الإيطالي "سامب-تي" في مقاطعة خاركوف. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T11:29+0000
2024-04-06T11:29+0000
2024-04-06T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير قاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات الفرنسي الإيطالي "سامب تي" بالقرب من مقاطعة خاركوف، كما تم تدمير القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 133 منطقة".وأضاف البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، حسنت وحدات قوات مجموعة "فوستوك" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق أوروزدنوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 90 جنديا، و3 مركبات، ومدفعا من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "دي 30".وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 205 طائرات دون طيار أوكرانية، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، بالإضافة إلى 6 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أورغان".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
القوات الروسية تدمر منظومتين "سامب-تي" بالقرب من خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي دمر قاذفتين أوكرانيتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات الفرنسي الإيطالي "سامب-تي" في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير قاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات الفرنسي الإيطالي "سامب تي" بالقرب من مقاطعة خاركوف، كما تم تدمير القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 133 منطقة".
وأضاف البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، حسنت وحدات قوات مجموعة "فوستوك" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق أوروزدنوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 90 جنديا، و3 مركبات، ومدفعا من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "دي 30".
وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 205 طائرات دون طيار أوكرانية، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، بالإضافة إلى 6 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أورغان".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.