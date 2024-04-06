https://sputnikarabic.ae/20240406/بايدن-يرد-بسخرية-على-مراسل-سأله-إن-كان-سيتخلى-عن-إسرائيل-فيديو-1087741540.html

بايدن يرد بسخرية على مراسل سأله إن كان سيتخلى عن إسرائيل.. فيديو

بايدن يرد بسخرية على مراسل سأله إن كان سيتخلى عن إسرائيل.. فيديو

سبوتنيك عربي

وجه أحد المراسلين الصحفيين سؤالا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء مغادرته البيت الأبيض أمس الجمعة، عما إذا كان سيتخلى عن إسرائيل، وذلك على خلفية الخلاف... 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T09:55+0000

2024-04-06T09:55+0000

2024-04-06T09:55+0000

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وكان الرئيس الأمريكي في طريقه إلى الطائرة حين وجه له الصحفي السؤال، ما جعله يلتفت له ويرد عليه مبتسما، قائلا: "من أين أنت يا رجل؟".وكرر المراسل سؤاله مرة أخرى: "هل تتخلى عن إسرائيل؟".ليرد بايدن ساخرا "هل هذا سؤال جاد؟"، دون أن يجيب على السؤال.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه تحذيرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثة هاتفية الخميس الماضي، هدده فيه بالتوقف عن تقديم المساعدة لإسرائيل إذا لم يغير مساره في حربه على قطاع غزة.في حين دعا أعضاء في الكونغرس بايدن إلى ضمان أن تخضع أي مساعدات عسكرية مستقبلية لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل، لشروط لضمان تطبيقها وفقا للقانون الأمريكي والدولي.كما طالبوا بتعليق إيصال المساعدات إذا فشلت إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة في غزة، أو رفضت أو قيدت نقل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العالم العربي